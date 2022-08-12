Dikkat çayını herkes içiyor: Kansere neden oluyor

Kanser, çağımızın vebası olmaya devam ediyor. Bilim insanları kanser nedenleri ve tedavisi üzerine çalışmalarını sürdürüyor. Kanserin sadece 2020 yılında yaklaşık 10 milyon kişinin ölümüne neden olduğu tahmin ediliyor.

Kanser, dünyanın dört bir yanında can almaya devam ediyor. Kanserin neden olduğuna ve tedavisine yönelik kesin bir sonuç çıkmasa da tetikleyici unsurlar hakkında çok ciddi çalışmalar var. Alkol, sigara kullanımı, çok fazla kırmızı ve işlenmiş et tüketiminin kanseri tetiklediği uzun süredir biliniyor. Mayo Clinic'e göre popüler bir bitki çayı kanser riskinizi artırabilir.

MATE ÇAYI KANSERİ TETİKLİYOR

Yerba mate bir bitki çayıdır. Genellikle mate olarak bilinir, Güney Amerika'nın bazı bölgelerinde popülerdir. Son yıllarda ülkemizde de popülerleşen bitki çayı ile ilgili uzmanlardan uyarı geldi. Mayo Clinic, "Bazı araştırmalar, uzun süre boyunca çok miktarda yerba matesi içen kişilerin ağız, boğaz ve akciğer kanseri gibi bazı kanser türleri için yüksek risk altında olabileceğini gösteriyor" diye uyarıyor.

KANSERLE İLİŞKİLİ

Sağlık kuruluşuna göre, çok sıcak yerba mate içmek, daha soğuk sıcaklıklarda yerba mate içmekten daha yüksek kanser riski ile ilişkilidir.

BMJ'de yayınlanan bir inceleme makalesi, "çok sıcak" yerba mate içmenin özofagus kanseri (Yemek borusu) riskinin artmasıyla ilişkili olduğunu tespit eden araştırmaya atıfta bulundu.

MATE ÇAYININ İÇERİĞİ

Mayo Clinic, mate çayının içinde kansere neden olduğu bilinen polisiklik aromatik hidrokarbonlar (PAH'ler) içerdiğini belirtiyor. PAH, tütün dumanı ve ızgara et de bulunuyor.

Illinois Üniversitesi bilim insanları tarafından 2012 yılında yürütülen bir araştırma, kolon kanseri hücrelerinin bir fincan mate çayında bulunan yaklaşık sayıda biyoaktif bileşiğe maruz kaldıklarında öldüğünü gösterdi.

DOKTORUNUZA DANIŞIN

Gıda kimyası ve gıda toksikolojisi doçenti Elvira de Mejia, "Mate çayındaki kafein türevleri sadece insan kolon kanseri hücrelerinde ölüme neden olmakla kalmadı, aynı zamanda önemli inflamasyon belirteçlerini de azalttı. Bu önemli çünkü iltihaplanma kanser ilerlemesinin adımlarını tetikleyebilir" dedi.

Mayo Clinic, "Yerba mate sizin çayınızsa, ölçülü olarak tüketin. Ancak her zaman olduğu gibi, herhangi bir bitkisel ürünü denemeden önce doktorunuza danışın" diyor.