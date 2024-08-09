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DMM'den maymun çiçeği açıklaması

DMM'den maymun çiçeği açıklaması
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Türkiye'de bu yıl herhangi bir "maymun çiçeği" vakasının tespit edilmediğini bildirdi.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) Afrika'da ortaya çıkan maymun çiçeği varyantı sebebiyle uluslararası acil durum ilanı konusunu gündeme getirdiği belirtildi.

Açıklamada, "Türkiye'de bu yıl herhangi bir 'maymun çiçeği' vakası tespit edilmemiştir. Sağlık Bakanlığı tarafından konuyla ilgili gerekli tüm önlemler alınmıştır. Bakanlık, tüm olası hastalık ve virüsler için ön araştırma ve hazırlık süreçlerini titizlikle yürütmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Etiketler Maymun çiçeği dmm
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