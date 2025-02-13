  1. Anasayfa
  2. Sağlık
  3. Doğadan gelen mucize: Bu bitki bağışıklığı güçlendiriyor, kanser riskini azaltıyor

Doğadan gelen mucize: Bu bitki bağışıklığı güçlendiriyor, kanser riskini azaltıyor

Doğadan gelen mucize: Bu bitki bağışıklığı güçlendiriyor, kanser riskini azaltıyor
Güncelleme:

Halk arasında semizotu olarak bilinen yemiş otunun faydaları saymakla bitmiyor. Yemiş otunun zengin antioksidanlar içerdiğini belirten uzmanlar, sağlıklı yaşam için vazgeçilmez bir bitki olduğunu belirtiyor.

Bilim insanları, halk arasında semizotu olarak da bilinen yemiş otunun sağlık üzerindeki olumlu etkilerini gözler önüne serdi. Bitkilerin Profesörü olarak tanınan Prof. Dr. Aysun Bay’ın araştırmalarına göre, bu bitkinin içerdiği zengin antioksidanlar ve besleyici bileşenler, bağışıklık sistemini güçlendirmesinin yanı sıra kansere karşı da koruyucu rol oynayabilir.

Kanserle mücadelede güçlü bir destek

Yapılan bilimsel çalışmalar, yemiş otunun içerdiği polisakkaritler ve flavonoidlerin serbest radikalleri nötralize ederek hücresel oksidatif stresi azalttığını ortaya koydu. Bu durumun kanser hücrelerinin büyümesini baskılayabilir ve bağışıklık sistemini güçlendirerek vücudu hastalıklara karşı daha dirençli hale getirebileceğini belirten Prof. Dr. Bay, özellikle prostat, kolon ve meme kanseri üzerinde olumlu etkileri olduğu belirtilen yemiş otunun, doğal bir koruyucu olarak beslenme rutinine eklenmesini öneriyor.

Halk arasında semizotu olarak bilinen yemiş otunun faydaları saymakla bitmiyor. Yemiş otunun zengin antioksidanlar içerdiğini belirten uzmanlar, sağlıklı yaşam için vazgeçilmez bir bitki olduğunu belirtiyor.

Biyoteknoloji alanında yeni fırsatlar

Araştırmalarda öne çıkan bir diğer önemli konu ise yemiş otunun genetik mühendisliğinde kullanım potansiyeli. İçeriğinde bulunan polisakkaritlerin, plazmid teknolojisinde doğal bir taşıyıcı olarak kullanılabileceğinin öngörüldüğünü ifade eden Bay, bu buluşun, biyoteknoloji ve gen terapisi alanında yeni araştırmaların da önünü açabileceğini söyledi.

Halk arasında semizotu olarak bilinen yemiş otunun faydaları saymakla bitmiyor. Yemiş otunun zengin antioksidanlar içerdiğini belirten uzmanlar, sağlıklı yaşam için vazgeçilmez bir bitki olduğunu belirtiyor.

Günlük hayatta kullanımı

Besin değeri yüksek olan yemiş otunun, çeşitli şekillerde tüketilebileceğini ifade eden Prof. Dr. Bay, bitkinin salatalarda, çorbalarda veya yoğurt ile karıştırılarak yenilebileceği gibi, kurutulmuş yapraklarının da demlenerek çay olarak tüketilebileceğini belirtti. Prof. Dr. Bay, ayrıca bitkinin cilt sağlığı üzerinde yatıştırıcı ve anti-enflamatuar etkiler gösterdiği için kozmetik ürünlerde de kullanılmaya başlanabileceğini söyledi.

Uzmanlardan öneri: Sağlık için doğru kullanım şart

Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, yemiş otunun doğal bir sağlık kaynağı olduğunu vurgularken, özellikle kronik hastalığı olan bireylerin tıbbi amaçlı kullanım öncesinde mutlaka bir sağlık uzmanına danışmaları gerektiğinin altını çiziyor. Bilimsel çalışmalar ışığında yemiş otu, sağlıklı bir yaşam için doğanın sunduğu güçlü bitkiler arasında yerini alıyor.

İHA

Etiketler yemiş otu semiz otu antioksidan
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Banka şubesinde silah sesi: Önce soygun sandılar, acı gerçek ortaya çıktı Banka şubesinde silah sesi: Önce soygun sandılar, acı gerçek ortaya çıktı Almanya'dan 6 milyon TL'ye ithal edilen makineyi 900 bin TL'ye mal etti! Almanya'dan 6 milyon TL'ye ithal edilen makineyi 900 bin TL'ye mal etti! Hadise yaratan poz: Ünlü şarkıcı kalçasındaki dövmeyi gösterip, müjdeyi verdi Hadise yaratan poz: Ünlü şarkıcı kalçasındaki dövmeyi gösterip, müjdeyi verdi İstanbul'un bir yemyeşil askeri alanı daha imara açıldı İstanbul'un bir yemyeşil askeri alanı daha imara açıldı AK Parti'den ''Hakan Şükür'' hamlesi: Yeni yasa mı geliyor ? AK Parti'den ''Hakan Şükür'' hamlesi: Yeni yasa mı geliyor ? Ekonomi kulislerine bomba düştü: TCMB'de üst düzey istifa iddiası! Ekonomi kulislerine bomba düştü: TCMB'de üst düzey istifa iddiası! Emsal karar çıktı: Mahkemeden ev sahiplerine müjde, kiracılara kötü haber! Emsal karar çıktı: Mahkemeden ev sahiplerine müjde, kiracılara kötü haber! İlk adı İnci Taneleri değilmiş... Yılmaz Erdoğan dizinin adını neden değiştirdiğini açıkladı İlk adı İnci Taneleri değilmiş... Yılmaz Erdoğan dizinin adını neden değiştirdiğini açıkladı Gıda yüzsüzleri ifşa oldu! İşte taklit, tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek o ürünler Gıda yüzsüzleri ifşa oldu! İşte taklit, tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek o ürünler Hayat Bilgisi'nin ''Törpü''sü ile ''Barbie''si yıllar sonra yeniden birarada Hayat Bilgisi'nin ''Törpü''sü ile ''Barbie''si yıllar sonra yeniden birarada
Kar gidiyor, yağmur geliyor... Dondurucu soğuklar devam edecek! Kar gidiyor, yağmur geliyor... Dondurucu soğuklar devam edecek! Adalet Bakanı Tunç'tan TÜSİAD'a: ''Türkiye, eski Türkiye değil'' Adalet Bakanı Tunç'tan TÜSİAD'a: ''Türkiye, eski Türkiye değil'' Türkiye'nin ''yaz şehri''ne kış geldi: Her yer bembeyaz! Türkiye'nin ''yaz şehri''ne kış geldi: Her yer bembeyaz! Türkiye'nin ünlü iş insanı Alarko'nun patronu İzzet Garih'e ölüm tehdidi! Türkiye'nin ünlü iş insanı Alarko'nun patronu İzzet Garih'e ölüm tehdidi! İki yıldır aranan firari zanlı evi ile iş yeri arasında kazdığı tünelde bulundu! İki yıldır aranan firari zanlı evi ile iş yeri arasında kazdığı tünelde bulundu! Türkiye bunu da gördü: Ameliyat masasında hasta ile pazarlık saniye saniye kamerada! Türkiye bunu da gördü: Ameliyat masasında hasta ile pazarlık saniye saniye kamerada! Ara transfer sezonu sonrası; işte takımların kadro değerleri Ara transfer sezonu sonrası; işte takımların kadro değerleri AK Partili Şamil Tayyar'dan erken seçim çıkışı: ''Cumhurbaşkanımız aday olmayacaksa...'' AK Partili Şamil Tayyar'dan erken seçim çıkışı: ''Cumhurbaşkanımız aday olmayacaksa...'' Wanda Nara'dan L-Gante sürprizi: Yine yan yana yine yanak yanağa! Wanda Nara'dan L-Gante sürprizi: Yine yan yana yine yanak yanağa! Kartalkaya faciasında sorumlu kim? Ön rapor ortaya çıktı Kartalkaya faciasında sorumlu kim? Ön rapor ortaya çıktı