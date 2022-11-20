Doktorlar şokta! Beyninin büyük bölümünü kaybeden adam şaşkına çevirdi

Bacağındaki halsizlik nedeniyle doktora başvuran bir adam, beyninin yüzde 50 ila 75 oranında küçüldüğünü öğrendi.

Fransa'nın Marsilya kentinde bir grup bilim insanı tarafından 2007 yılında incelenen bir adam, doktorları şaşırtan ufak beyni ile ünlü tıp dergisi The Lancet'e konu oldu.

İngiltere merkezli Unilad'ın haberine göre, 44 yaşındaki Fransa vatandaşı, sol bacağındaki hissizlik şikayetiyle doktora gitmesinin ardından hastanede yapılan testler sonucunda beyninin büyük bölümünü kaybettiğini öğrendi.

"NORMAL BİR HAYAT YAŞAYABİLİYOR"

Çalışmaya liderlik eden Dr. Lionel Feuillet, Henry Dufour ve Jean Pelletier, vakanın kafatasında beyin suyu biriktiğini ve bu nedenle zaman içerisinde beyin maddesinin azaldığını söyledi.

Doktorlar adamın, Hidrosefali adı verilen ve beyinde sıvı birikmesine yol açan bir hastalığa sahip olduğunu öğrendiler. Bu hastalığı yüzünden 6 yaşındayken beynine bir şant yerleştirilmiş olsa da, 14 yaşına geldiği zaman bu şant çıkartılmış.

Araştırma ekibi, adamın IQ'sunu test ettikten sonra ortalamanın (100) 75 puan altında olduğunu, ancak yine de normal bir hayat yaşayabildiğini tespit etti.

Vaka hakkında konuşan Feuillet, sıvı birikiminin beyin maddesinde önemli bir azalmaya yol açtığını doğruladı ve konu hakkında, "Beynin hacmini ölçmek için bir yazılım kullanmadığımız için beyindeki küçülme yüzdesini tam olarak söylemek zor ancak görsel olarak, yüzde 50 ila 75'lik bir azalma söz konusu" dedi ve sözlerine, "Beynin tamamında, hem sol hem de sağ tarafta, frontal, parietal, temporal ve oksipital loblar bölgelerde, bir küçülme var. Bu bölgeler hareket, duyarlılık, dil, görme, işitme, duygusal ve bilişsel işlevleri kontrol eder" ifadelerini ekledi.

Fransa'da devlet memuru olarak çalışan adam, evli ve iki çocuk babası. Günlük yaşamında ise hiç bir aksama yok.