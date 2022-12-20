Doku Medical - Meme Büyütme Estetiği Neden Yapılır?

Meme görüntüsünden memnun olmayanlar ve memesinde şekil bozuklukları olan kişiler meme büyütme uygulamalarına başvurmaktadır.

Bunun yanı sıra memesinde dolgu kaybı olan, meme görünümünde simetrik problemleri olan ve memelerinde sarkma durumlarını yaşayanlar bu işlemden yararlanmaktadır. Kişinin memesi istediği orantıdan daha büyük veya küçükse bu kişilerde meme büyütme ameliyatı yaptırabilmektedir.

Meme büyütme ameliyatından önce kişilerin kilo alıp vermemesi oldukça önemlidir. Çünkü bir anda artan veya azalan kilo durumları memelerin görünümüne olumsuz anlamda etki verebilmektedir. Vücut yapısının gelişimini tamamlamış olması ile meme estetiği operasyonları gerçekleştirilmektedir.

Meme Büyütme Operasyonu Nasıl Yapılır?

Silikon jel dolu protezler kullanılarak meme büyütme işlemleri, yapılmaktadır. Bu silikonlar, meme altında açılan 5 cm’lik kesiklere yerleştirilmektedir. Bu protezler meme dokusu içerisine değil meme dokusunun altına veya göğüs kafesinin önündeki kasın altına yerleştirilerek yapılmaktadır. Ameliyathane ortamında anestezi kullanılarak yapılan bu uygulamalar, 45-60 dakika arasında sürmektedir. Ameliyattan sonra hasta hastanede kalmakta ve sonraki gün hastaneden taburcu olmaktadır. 3-4 günlük dinlenme süresinden sonra normal yaşama dönülebilmektedir.

Meme Büyütme Estetiği Kimler için Uygundur?

Göğüs ölçüleri vücuduna oranla küçük olanlar

Göğüslerin küçülmesi doğuştan veya hamilelik sonrası gerçekleştiği durumlarda

İki meme arasındaki asimetrik durumları

Meme yapısı gelişmeyen kadınların meme hacmi kazanmasını sağlama amacıyla meme büyütme ameliyatı yapılmaktadır.

Meme Büyütme Operasyonunda Kullanılan Silikonlar

Göğüs silikon protezleri genel olarak iki gruba ayrılmaktadır. Bunlar; yuvarlak ve damla (anatomik) protez silikonlarıdır.

Yuvarlak silikon protez: bu protezler göğsün her bölgesinde yayvan bir şekilde durmaktadır. Damla (anatomik) protez: doğal meme görünümüne yakındır. Göğsün alt kısmına dolgun bir görünüm vermektedir.

Meme Küçültme Nedir?

Kadınların sahip olduğu büyük boyuttaki memenin operasyon ile küçültülmesi meme küçültme işlemleri olarak bilinmektedir. Bu uygulama ile fazla meme dokusu vücuttan uzaklaştırılmakta ve meme boyutu azaltılmaktadır. Meme dokusundaki fazla yağ vücuttan uzaklaştırılarak meme ucu daha da yukarı taşınmaktadır.

Meme Küçültme Estetiği Yöntemleri Nelerdir?

Meme küçültme ameliyatında kullanılan yöntemler şöyledir;

Lolipop iz işlemiyle meme küçültme

Test T ile meme küçültme

Greft tekniği aracılığıyla meme küçültme

Meme Küçültme Ameliyatı Sonrası İyileşme Süreci

Meme küçültme ameliyatı sonrasında ağrı durumları görülebilir. Doktorun vermiş olduğu ağrı kesiciler kullanılmalıdır.

ameliyatı sonrasında ağrı durumları görülebilir. Doktorun vermiş olduğu ağrı kesiciler kullanılmalıdır. Göğse destek sütyeni takılarak memenin daha kısa bir sürede toparlanması sağlanmalıdır.

Meme küçültme işlemi sonrasında tam iyileşme 6 ayı bulabilmektedir.

Pansumanı hasta kendisi evde yapabilir. Sütyen giyimine devam edilmelidir.

İşlemden sonraki bir hafta boyunca hareketsiz kalmak oldukça önemlidir.

Göğüs Dikleştirme Ameliyatı Kimlere Yapılır?

Aşırı kilo kaybetme nedeniyle göğüslerde sarkıklık durumu yaşayanlara meme dikleştirme ameliyatı yapılmaktadır. Ameliyat sonunda dik ve şekilli bir meme görünümüne kavuşulmaktadır.

Meme Dikleştirme Ameliyatı Teknikleri

Meme dikleştirme işlemleri cerrahi bir müdahale gerektirmektedir. Cerrahi müdahalelerde kullanılan teknikler, lolipop iz işlemi ve Test T işlemidir. Bu teknikler aracılığıyla memenin dikleştirilmesi sağlanmaktadır.

Göğüs Dikleştirme Operasyona Hazırlık

Meme dikleştirme operasyonu öncesinde hastanın görüşleri alınarak bir tedavi programı hazırlanmaktadır. Memelerin durumu, büyüklüğü şekli ve benzeri konular konuşulmaktadır. Operasyonun ayrıntıları ve riskleri ile ilgili bilgiler hastaya sunulmaktadır. Hasta operasyona karar verirse randevu günü alınmakta ve süreç başlamaktadır.

Meme Dikleştirme Ameliyatı Kaç Yaşından İtibaren Yapılabilir?

Her türlü tıbbi işlem için belirli bir yasal yaş sınırı olmaktadır. Meme dikleştirme uygulamasında da sınır 18’dir ve 18 yaşını doldurmuş olan kişilerin herhangi bir sağlık sorunu yoksa bu işlemleri yaptırabilmeleri uygundur.