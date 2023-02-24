Dört başucu ilacı toplatılabilir: ''Beyin rahatsızlıklarıyla ilişkili olabilirler''

İngiliz ve Avrupalı sağlık uzmanları, Sudafed ve Nurofen gibi soğuk algınlığı ve grip ilaçlarının etken maddelerinden birinin iki nadir beyin rahatsızlığıyla alakalı olabileceği endişesiyle inceleme başlattı. Söz konusu ilaçların yasaklanması gündemde.

Yaygın olarak kullanılan Benylin, Nurofen ve Day Nurse gibi grip ve soğuk algınlığı ilaçları, nadir görülen bir dizi beyin rahatsızlığıyla ilişkili olabileceği şüphesiyle mercek altında.

İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu (MHRA), mevcut delilleri gözden geçirdiklerini ve inceleme neticesinde psödoefedrin ilaçlarla ilgili kuralların değişmesi gerekip gerekmediğine karar verileceğini belirtti.

İlaçlar, burun tıkanıklığına neden olan sinüslerdeki şişmiş kan damarlarını daraltarak etki gösteriyor, ancak beyni etkileyebilen iki rahatsızlıkla bağlantılı olabileceğinden endişe ediliyor.

Öte yandan Avrupa İlaç Ajansı'ndaki (EMA) sağlık uzmanları da birkaç hafta önce ilaçlarla ilgili kendi incelemesini başlattı.