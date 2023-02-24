  1. Anasayfa
  2. Sağlık
  3. Dört başucu ilacı toplatılabilir: ''Beyin rahatsızlıklarıyla ilişkili olabilirler''

Dört başucu ilacı toplatılabilir: ''Beyin rahatsızlıklarıyla ilişkili olabilirler''

Dört başucu ilacı toplatılabilir: ''Beyin rahatsızlıklarıyla ilişkili olabilirler''
Güncelleme:

İngiliz ve Avrupalı sağlık uzmanları, Sudafed ve Nurofen gibi soğuk algınlığı ve grip ilaçlarının etken maddelerinden birinin iki nadir beyin rahatsızlığıyla alakalı olabileceği endişesiyle inceleme başlattı. Söz konusu ilaçların yasaklanması gündemde.

Yaygın olarak kullanılan Benylin, Nurofen ve Day Nurse gibi grip ve soğuk algınlığı ilaçları, nadir görülen bir dizi beyin rahatsızlığıyla ilişkili olabileceği şüphesiyle mercek altında.

İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu (MHRA), mevcut delilleri gözden geçirdiklerini ve inceleme neticesinde psödoefedrin ilaçlarla ilgili kuralların değişmesi gerekip gerekmediğine karar verileceğini belirtti.
İlaçlar, burun tıkanıklığına neden olan sinüslerdeki şişmiş kan damarlarını daraltarak etki gösteriyor, ancak beyni etkileyebilen iki rahatsızlıkla bağlantılı olabileceğinden endişe ediliyor.

Öte yandan Avrupa İlaç Ajansı'ndaki (EMA) sağlık uzmanları da birkaç hafta önce ilaçlarla ilgili kendi incelemesini başlattı.

Etiketler ilaç yasak Benylin Nurofen Day Nurse grip soğuk algınlığı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Prof. Dr. Naci Görür'den korkutan uyarı: 7,2 ve 7,4 büyüklüğünde deprem bekliyoruz
Felaketlerin peş peşe geldiği mezra yok oldu!
Depremler böyle yarıp geçti! Korkunç görüntü!
EYT yasasında depremzede düzenlemesi geliyor
Ekşi Sözlük’ün kapatılmasını kimin istediği ortaya çıktı
Japonya'yı karıştıran gizemli topun sırrı çözüldü
Deprem bölgesinde ormanlar ve meralar yapılaşmaya açıldı
Hangi ilde nereye kaç konut yapılacak, örnek evler açıklandı
Sivas'ta korkutan deprem
Konya'da 4.3 büyüklüğünde deprem