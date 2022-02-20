Dr. Dyt. Fatma Tuğba Günay: Gençler obeziteyle yaşamaya alışmamalı!

Uzun süredir gençlerde obezite konusu ile ilgili çalışmalara sahip olan Dr. Dyt. Fatma Tuğba Günay bu konuda önemli açıklamalarda bulundu.

Özellikle de gençlerin ve ailelerin bu duruma alıştığını, önlem almak yerine daha kötüye gittiğini dile getirdi. Herhangi bir önlem alınmaması halinde uluslararası veriler baz alındığında ülkemizde de bu durum ciddi bir sorun haline dönüşebilir.

Konu ile ilgili sadece obezite değil birçok ciddi hastalığın söz konusu olduğunu dile getiren Dr. Dyt. Fatma Tuğba Günay; "Ne yazık ki gençler her geçen gün daha az hareket etmekte, sosyal medya ve bilgisayar ağırlıklı hareketsiz bir yaşama adapte olmakta. Bu sebeple vücut çok daha fazla gereksiz yağ biriktirmekte ve bu yağlar bir süre sonra obeziteye sebebiyet vermekte. Üstelik durum ne yazık ki sadece obezite ile sınırlı kalmıyor ve kalp krizi gibi ciddi sağlık sorunları da gün yüzüne çıkıyor." Şeklinde bir ön açıklamada bulundu.

Gençlerin yaşam kültürü değiştirilmeli

Diyetisyen Günay'a göre gençlerin alışmış oldukları rahat yaşama bir müdahale edilmeli. Zira imkânların artması ve gençlerin rahat yaşaması, hareket etmekten geri durduklarını gün yüzüne çıkarıyor. "Uzun süredir birçok farklı kilo sorunu olan genç ile iletişim halindeyiz. Özellikle bu duruma sebep olan kaynakları araştırmak adına birebir görüşmeler yapıyoruz. Bu görüşmelerimizin en temel kaynağı her zaman rahatlık kavramı oluyor. Maddi olarak sorunları olmayan, ailesi tarafından kontrolsüz bir şekilde olanaklar sunulan gençler tembelliğe alışıyor. Maddi kaygıları olmayan ve her istediğine erişebilen gençler ne yazık ki hareket etmiyor, spor yapmıyor, fast-food odaklı beslenmeye yöneliyor. Bu durum da yaşam kültürüne bağlı olarak olumsuz bir beslenme sürecine gün yüzüne çıkarıyor." Şeklinde durumu özetleyen sayın Günay, asıl sorumluluğun ebeveynlerde başladığına değindi.

Daha fazla bilgilendirmeler sağlanmalı

Diyetisyen Günay'a göre burada en önemli detayın düzenli bilgilendirmeler olduğu dile getirildi. "Eğitim kurumları, aileler ve bizim gibi diyetisyenler bu konuda bir araya gelmeli. Gençlere gerek okullarda gerekse de sosyal medya gibi sürekli var oldukları noktalarda bilgiler aktarılmalı. Gençlerin bir anda alıştıkları o rahat ortamı kesmek mümkün olmayabilir. Lâkin yapılacak eğitim süreçleri, onları alıştıkları sosyal medya dili ile uyarmak bu konuda büyük faydalar sağlayabilir. Ayrıca hareketsiz olan gençlerin spora teşviği konusunda yeni nesil ödül anlayışına geçilmesi de büyük katkı sağlayacaktır. Standart uyarılar ve bilgi akışları yerine hem bizler hem de aileler, yetkililer gençlere gerçekten dokunmalı. Bu durumun önemi hakkında ve doğru beslenme ile obezitenin yenilmesi sonucunda gençlerin kendisine olan özgüvenlerinin de artacağı doğru bir yol ile onlara aktarılmalı."

Dr. Dyt. Fatma Tuğba Günay'ın açıklamaları baz alındığında gençlere karşı onların dilinde bir müdahale edilmeli. Standart uyarılar ve yönlendirmeler yerine onlarla iletişimde kalmak, kilo vermenin ve sağlıklı beslenmenin hayatlarına ne denli değer katacağını doğru metotlar ile aktarmak büyük önem taşıyor. Aksi halde ne yazık ki ülkemizde de gençlerde obezite sorunu ciddi bir hâl alacak gibi duruyor.