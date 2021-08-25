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DSÖ: 1.3 milyar insan yüksek tansiyon hastası

DSÖ: 1.3 milyar insan yüksek tansiyon hastası

Dünya Sağlık Örgütü, dünyada 1 milyar 300 milyon yüksek tansiyon hastası olduğunu açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü dünyada 1 milyar 300 milyon yüksek tansiyon hastası olduğunu açıkladı.

Örgüt, Londra merkezli "Imperial College" ile ortak yürüttüğü araştırmanın sonuçlarını yayınladı.

Yüksek tansiyon, kan basıncının düzenli ölçümüyle kolaylıkla teşhisi konulabilen bir hastalık.

Üstelik düşük maliyetli ilaçlarla tedavisi de var. Ancak rapora göre hastaların yaklaşık yarısı hastalığının farkında değil. Teşhis konmadığı için tedavi de görmüyor.

Yüksek tansiyon, kalp rahatsızlığı, felç ve böbrek hastalığını tetikliyor.
2019'da 17 milyon 900 bin kişi kalp damar hastalıklarından yaşamını yitirdi. Ölümlerin üçte birinde en önemli neden yüksek tansiyon.

SOSYO-EKONOMİK FAKTÖRLER ETKİLİ

Araştırmada yüksek tansiyon hastası sayısının son 30 yılda çok az değiştiği görüldü. Ancak vakalar zengin ülkelerden düşük gelirli ülkelere kayıyor.

DSÖ yetkilisi, "Düşük gelirli ülkelerde durum alarm verici. Bu en ölümcül hastalıklardan biri. Sahra-altı Afrika'sının pek çok kesiminde, Güney Asya'nın bazı bölümlerinde, Büyük Okyanus'taki adaların bazılarında gerekli tedaviye ulaşılamıyor" dedi.

Genetik faktör kadar yaşam tarzı da yüksek tansiyon riskini artırıyor.
Sağlıksız beslenme, hareketsiz yaşam, alkol ve sigara tüketimi, kontrol altında tutulmayan diyabet ve aşırı kilo yüksek tansiyona davetiye çıkarıyor.

Dünya Sağlık Örgütü uzmanları bu faktörleri "tsunami" olarak niteledi.
Yüksek tansiyon için de "sessiz katil" ifadesi kullanılıyor.

Etiketler dsö yüksek tansiyon hasta
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