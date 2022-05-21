DSÖ açıkladı: Maymun çiçeği virüsü kaç ülkede görüldü?

Dünya Sağlık Örgütü, dünyada paniğe neden olan maymun çiçeği virüsünün 11 ülkede görüldüğünü duyurdu. Açıklamada, teyitli 80 vakanın olduğu 50 vakanın da inceleme altında olduğu belirtildi.

Bugüne kadar İngiltere, İspanya, Portekiz, ABD, Kanada, İsveç, İtalya, Fransa, Belçika, Almanya, Avustralya ve İsrail'de görülen maymun çiçeği virüsü dünyaya korku saldı. Konuyla ilgili beklenen açıklama ise Dünya Sağlık Örgütü'nden geldi.

ŞU ANA KADAR 11 ÜLKEDE TESPİT EDİLDİ

DSÖ açıklamasında maymun çiçeği salgının nedeni ve kapsamını araştırdıklarını belirterek şimdilik 11 ülkede teyit edilmiş 80 vaka olduğunu belirtti. 50 vakanın ise incelendiğini ifade eden DSÖ, denetlemenin artmasına bağlı olarak daha fazla vaka görülebileceği konusunda uyardı. DSÖ açıklamasında endişeleri gidererek "Virüs, bazı ülkelerdeki bazı hayvan popülasyonlarında endemiktir (bölgeye özgü bulaşıcı hastalık), yerel halk ve gezginler arasında ara sıra salgınlara yol açar" ifadelerini kullandı.

"İNSAN GRUPLARINI DAMGALAMAK, SALGININ SONA ERMESİNE ENGEL OLUR"

Maymun çiçeğinin Kovid-19'dan farklı bir şekilde yayıldığını belirten DSÖ, maymun çiçeğinin yakın temasın yayılmada önemli rolü olduğunu belirtti. Kişilerin cinsel tercihlerinin, bazı ülkelerin resmi sağlık kurumlarının vaka açıklamasına yansımasına dikkat çeken DSÖ "Bir hastalık nedeniyle insan gruplarının damgalanması asla kabul edilemez. İnsanların tedavi aramasını engelleyebileceği ve tespit edilemeyen yayılmaya yol açabileceği için bir salgının sona ermesine engel olabilir" dedi.