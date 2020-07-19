DSÖ: Vaka sayısı salgının başından beri en yüksek seviyeye çıktı

Birleşmiş Milletler bünyesinde çalışmalarını sürdüren ve corona virüsü salgınıyla birlikte daha da görünür hale gelen Dünya Sağlık Örgütü, Covid-19 salgını ile ilgili açıklama yaptı. Dünya Sağlık Örgütü son 24 saat içerisinde dünya çapında 259.848 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Dünya çapındaki vaka sayısının 13.8 milyonu geçtiğini açıklayan Dünya Sağlık Örgütü, son 24 saat içerisinde tespit edilen 259.848 yeni vakanın bir rekor olduğunu da duyurdu. Daha önceki rekor ise cuma günü kırılmıştı. Cuma günü elde edilen veriler üzerinden yapılan açıklamada ise o gün dünya çapında toplam 237.743 yeni vaka tespit edildiği duyurulmuştu.

Öte yandan son 24 saat içerisinde dünya çapında 7.360 insanın Covid-19’a bağlı sebeplerle yaşamını yitirdiği belirtilmişti.

DÜNYA ÇAPINDA ÖLÜMLER DURMUYOR

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 604 bin 963’e yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 8 milyon 620 bin 954’e ulaştı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140´tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip 2´nci ülke olan Brezilya’da son paylaşılan verilere göre, 2 milyon 75 bin 246 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 78 bin 817´ye ulaştığı bildirildi. En fazla vaka sayısına sahip 3’üncü ülke olan Hindistan’da virüs kaynaklı can kaybı 26 bin 828 olurken, vaka sayısı ise 1 milyon 77 bin 864’e ulaştı.



GÜNEY AMERİKA’DA BİLANÇO YÜKSELİYOR

Güney Amerika kıtasında corona virüsü nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. Dünya genelinde vaka sayısı olarak 5’inci sırada bulunan Peru’da vaka sayısı 349 bin 500 olurken, virüs kaynaklı can kaybı 12 bin 998 olarak rapor edildi.

Şili’de can kaybı yükselerek 8 bin 445 olurken vaka sayısı 328 bin 846´ya yükseldi.

AVRUPA´DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

Avrupa’da ise İspanya’da vaka sayısı 307 bin 335 olarak belirtilirken ölü sayısı ise 28 bin 420 olarak açıklandı.

İngiltere’de vaka sayısı 294 bin 66 olarak kayıtlara geçerken, can kaybının 45 bin 273´e yükseldiği açıklandı.

KOMŞUDA ÖLÜ SAYISI 13 BİN 979’A ÇIKTI

İran´da salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 13 bin 979´a ulaştığı, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 271 bin 606´ya çıktığı açıklandı.

BULGARİSTAN’DA 299 İNSAN ÖLDÜ

Bulgaristan´da corona virüsü nedeniyle toplamda 299 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede vaka sayısı ise 8 bin 638´e çıktı.

Bulgaristan’da Covid-19 nedeniyle şu ana kadar 299 kişi yaşamını yitirirken, vaka sayısı ise 8 bin 638’e yükseldi. Öte yandan ülkede salgında enfekte olanların arasından toplamda 4 bin 81 kişinin de iyileştiği açıklandı.



RUSYA’DA ÖNCEKİ GÜNE GÖRE DÜŞÜŞ VAR

Dünya çapında en çok vakanın görüldüğü 5’inci ülke olan Rusya’dan da güncel veriler geldi… Rus yetkililer, son 24 saatte 6109 insanda corona virüsü tespit edildiğini açıklarken, Covid-19’a bağlı sebeplerle yaşamını yitirenlerin sayısının da 95 artarak 12.342’ye çıktığını açıkladı.

Rusya’da önceki gün 6.234 insanda corona virüsü tespit edildiği ve 124 insanın da Covid-19’a bağlı sebeplerle yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.

Özellikle mayıs ayında yaşanan artış ile corona virüsü salgınının merkez üssü haline gelen Rusya’da toplam vaka sayısı 771.546’ya çıktı. Ülkede tedavi olup sağlığına kavuşanların sayısı da 550.344 olarak kayıtlara geçti.