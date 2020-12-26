DSÖ'den ezber bozan açıklama: Aşının koruduğuna dair kanıt yok

DSÖ Sözcüsü Jasarevic, koronavirüse karşı kullanılmaya başlanan aşıların koruyuculuğuna ilişkin ellerinde kanıt olmadığını belirterek, aşılananların toplumsal bağışıklık oluşana kadar gerekli önlemleri almaya devam etmesi gerektiğini söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Tarik Jasarevic, koronavirüse (corona virüs) karşı kullanılacak aşıların etkisine ilişkin ellerinde kesin bir kanıt olmadığını belirterek, "Bu nedenle aşı olan herkesin, toplumun genelini korumaya ve toplumsal bağışıklığın kazanılmasını sağlayana kadar gerekli önlemleri almaya devam etmesi, fiziksel mesafe kuralına uyması, maske kullanması, ellerini temizlemesi ve kalabalık yerlerden kaçınması gerçekten önemli" dedi.



Mutasyona yönelik çalışmalar devam ediyor

Independent Türkçe'ye açıklamalarda bulunan Jasarevic, aşıların mutasyona uğrayan virüsler üzerinde de etkili olup olmayacağına ilişkin soruya "Dünya Sağlık Örgütü olarak bu değişimin virüsün davranışını nasıl etkileyeceğini anlamak, daha ciddi bir hastalığa neden olup olmayacağını görmek için de Birleşik Krallık ve Güney Afrika'daki sağlık yetkilileriyle yakın temas halindeyiz. Mutasyona uğrayan Covid-19'un, aşılar üzerinde etkili olup olmayacağı çalışmaları da devam ediyor" şeklinde yanıt verdi.

Önlemler devam etmeli

Aşıların şimdiye kadar hastalık gelişimine kadar etkili olduğunu söyleyen Jasarevic, "Kişinin enfekte olmasını engelleyip engellemeyeceğini bilmiyoruz. Bu aşıların enfeksiyona karşı koruduğunu gösteren kanıtımız yok. Bu nedenle aşı olan herkesin, toplumun genelini korumaya ve toplumsal bağışıklığın kazanılmasını sağlayana kadar gerekli önlemleri almaya devam etmesi, fiziksel mesafe kuralına uyması, maske kullanması, ellerini temizlemesi ve kalabalık yerlerden kaçınması gerçekten önemli" ifadesini kullandı.

Jasarevic'in açıklamaları şu şekilde:

Şu anda 220'den fazla aşı, geliştirilme aşamasında. Bunlardan 61 aday aşı (16'sı Faz 3 denemeleri dahil) insan denemesindedir. Aday aşılar çeşitli tiplerde olabilir; canlı zayıflatılmış virüs kullanan virüs aşıları, viral vektör aşıları, protein bazlı aşılar ve tamamen yeni platformlar olan nükleik asit veya RNA ve DNA aşıları.



Birçok aşı üreticisi ve geliştiriciler, protokollerini yayımladılar. Böylelikle aşıya dair her adımı bilebilirsiniz. Bu şeffaflık ve paylaşım, bilim adamları, düzenleyici kurumlar ve Dünya Sağlık Örgütü için aşıları değerlendirip karşılaştırabilmek adına çok önemlidir. Aynı zamanda nüfus içerisinde güven sağlamaya yardımcı olur.

Etkileri görmek gerekiyor

İlgili düzenleyici kurum tarafından acil kullanıma izin verildikten sonra bile her aşı için etkililik ve güvenlik verilerini toplamaya devam etmemiz gerekir. Ayrıca aşının ne kadar süre virüsten koruduğunu, yaşlılar gibi farklı sınıflar üzerinde ne kadar etkili olduğunu görmemiz gerekiyor.

Güvenlik için, aşı yaptıranlar arasında herhangi bir yan etki olup olmadığını daha fazla takip etmemiz gerekiyor.

Hem İngiltere hem de Güney Afrika, kendi ülkelerinde tespit edilen mutasyona uğramış virüsün daha kolay yayılabileceğini açıkladı, ancak araştırmalar devam ediyor.

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Dünya Sağlık Örgütü, bu konu hakkında bilim insanları ile birlikte çalışıyor ve virüsteki bu değişikliğin Covid-19'un davranışlarını nasıl etkilediğini anlamak için İngiltere ve Güney Afrika'daki sağlık yetkilileriyle yakın temas halinde.

Ayrıca mutasyona uğrayan virüsün ne gibi zararlar vereceği ya da aşıya etki edip etmeyeceği üzerinde de çalışmalarımız devam ediyor.

Her iki mutasyonun bir ortak değişikliği (501Y) varken, Güney Afrika ve Birleşik Krallık'tan bildirilen virüs mutasyonları farklıdır ve dizi analizi, bunların ayrı ayrı ortaya çıktığını göstermiştir.

Birleşik Krallık, mutasyona uğrayan virüsün daha kolay bulaştığını açıkladı; ancak şu ana kadar ciddi bir hastalığa yol açması ya da aşılar üzerinde etkisi olması gibi bir gösterge yok.