DSÖ'den koronavirüs uyarısı: Yeni dalga geliyor!

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Avrupa Hastalık Koruma ve Kontrol Merkezi (EDCD), Covid-19'un Avrupa'da yeniden tırmanışa geçtiği ve salgında yeni bir dalganın yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Euronews'in haberine göre; DSÖ Avrupa Direktörü Hans Kluge ve ECDC Başkanı Andrea Ammon bir ortak açıklama yaparak "Her ne kadar bir yıl önceki durumda olmasak da, Covid-19 pandemisinin sona ermediği açık" dedi.

Avrupa'da hastalığın yeniden tırmanışa geçtiğine dair işaretler görmeye başladıklarının altını çizen yetkililer bunun yeni bir dalga başladığının habercisi olabileceğini kaydetti.

DSÖ'nün bölgesel verilerine göre Avrupa'da 2 Ekim'de sona eren hafta içinde Covid-19 vakalarında bir önceki haftaya göre yüzde 8'lik bir artış görüldü.

Bu sayı Avrupa Birliği'nde yaklaşık bir buçuk milyon yeni vaka anlamına geliyor. AB ülkeleri ve İngiltere'de Covid-19 dolayısıyla hastaneye yatanların sayısında da artış görüldüğüne dikkat çekildi.

Öte yandan yetkililer, mevsimsel grip salgınında artış beklenen bölgede hem Covid-19, hem de grip aşısı olunmasını çağrısında bulundu.

"Kaybedecek zaman olmadığını" vurgulayan DSÖ ve ECDC özellikle 60 yaş üstündekilerin, hamilelerin ve başka hastalıkları olanların her iki aşıyı da olmasını tavsiye etti.

"Pandemi bitti" algısı

DSÖ ve ECDC'e göre Avrupa'da hala Covid-19 aşısı olmayan milyonlarca kişi bulunuyor.

Halk sağlığı uzmanları aşı yorgunluğu ve mevcut aşılara dair bilgi karmaşasının hatırlatıcı aşı yaptıracakların sayısını olumsuz etkilemesinden endişe ediyor.

ECDC verilerine göre 5 Eylül'den bu yana Pfizer/BioNTech ve Moderna tarafından piyasaya sürülen yaklaşık 40 milyon yeni aşı Avrupa Birliği çapında üye ülkelere dağıtıldı, ancak eylül ayı boyunca yalnızca 1 ila 1,4 milyon kişi aşı oldu. Bu sayı bir yıl önce aynı dönemde 6-10 milyon civarında gerçekleşmişti.

Uzmanlara göre Covid-19 aşısını teşvik etmede yaşanan en büyük zorluk pandeminin bittiğine dair algıda yatıyor, ancak bu algı ile gelen güvenlik hissinin yanıltıcı olduğu belirtiliyor.

King College London ilaç tıbbı bölümü ziyaretçi öğretim üyelerinden Prof. Penny Ward ise son aylarda Covid-19'a yakalananların bağışıklık geliştirdiklerine dair yanlış bir kanı içinde olduğunu belirtti.

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Prof. Ward ilk aşılarını tamamlayan ve ardından Covid-19'a yakalananların hastalığa karşı bağışıklık kazandıklarına ilişkin fikrin hatalı olduğunun altını çizdi.