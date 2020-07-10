DSÖ'den koronavirüsün bulaş şekli ile ilgili yeni rehber!

Dünya Sağlık Örgütü'nün, korona virüsün hava yolu ile bulaştığına ilişkin bir rehber yayınladığı belirtildi.



Korona virüsün havadan bulaşıp, bulaşmadığı yönündeki tartışmalarla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Covid-19'a sebep olan virüsün hava yoluyla da bulaştığına dair raporları kabul ederek, yeni tip korona virüsün bulaşmasına ilişkin yeni bir rehber yayınladı. Ancak DSÖ bu rehberde de virüsün hava yoluyla bulaştığını teyit etme noktasına gelmedi.

Reuters'in haberine göre, DSÖ son bulaşma rehberinde; kilise ayini, restoran veya fitness salonları gibi kapalı kalabalık alanlara ilişkin bazı salgın raporlarının aerosol yoluyla bulaşma ihtimalini gösterdiğini kabul etti.



