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  3. 18 Ağustos 2020 20:29

DSÖ'den tüm dünyaya çağrı: Grip aşısı olun

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), sonbaharda koronavirüs salgınındaki vaka artışının önüne geçmek için herkesin grip aşısı olması gerektiğini vurguladı.

DSÖ'den tüm dünyaya çağrı: Grip aşısı olun
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Dünya Sağlık Örgütü’nün(DSÖ) baş danışmanlarından Bruce Aylward, sonbaharda yeni tip corona virüsle hemen hemen aynı semptomlara sahip olan grip hastalığının önüne geçilmesi için dünyaya geniş kapsamlı bir aşılama çağrısı yaptı. Bu şekilde “yüksek ateş”, “öksürük” ve “yorgunluk” gibi ortak belirtilere sahip olan iki hastalığın birbirinden ayırt edilerek hastanelerde oluşacak doluluğun önüne geçilmesi hedefleniyor.

Öte yandan, dünya genelinde yeni tip corona virüs nedeniyle şu ana kadar 22 milyon 122 bini aşkın kişinin enfekte oldu, 778 bin kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

BAĞIŞIKLIK YÜZDE 10'DAN AZ

Diğer taraftan, DSÖ’den bulaşıcı hastalık uzmanı Maria Van Kerkhove daha önce yaptığı açıklamada corona virüse karşı bağışıklığın toplumun yüzde 10’undan daha azında oluştuğunu söylemişti.

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