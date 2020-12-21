  1. Anasayfa
  2. Sağlık
  3. 21 Aralık 2020 20:48

DSÖ'den yeni korona mutasyonu için önemli açıklama

DSÖ tarafından mutasyona uğrayan ve birçok ülkede hızla yayılan koronavirüsle ilgili, "ciddi hastalık veya ölüme" neden olduğuna dair hiçbir kanıt olmadığı belirtildi.

DSÖ'den yeni korona mutasyonu için önemli açıklama
A+ A-

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ),yeni tip koronavirüsün daha hızlı yayılan türünün şu ana kadar "ciddi hastalık veya ölüme" neden olduğuna dair hiçbir kanıt olmadığını bildirdi.

DSÖ, koronavirüsün daha hızlı yayıldığı ifade edilen yeni türüyle ilgili İngiliz yetkililerle temas halinde olduklarını açıklamış, Kovid-19'un yeni türüne ilişkin devam eden araştırmaların "bilgi, sonuç ve analizlerinin" İngiliz makamlarınca paylaşılmaya devam edileceği aktarılmıştı.

Twitter paylaşımında ayrıca "Virüsün yeni türünün özellikleri ve olası etkileri" hakkında daha fazla bilgi edinildikçe DSÖ'ye üye 194 ülkenin bilgilendirileceği de kaydedilmişti.

DSÖ , mutasyon , koronavirüs , korona
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM