DSÖ'den yeni varyant için korkutan açıklama: Bulaşma riski daha yüksek

Dünya Sağlık Örgütü, Güney Afrika'da tespit edilen yeni varyanta 'Omicron' adını verdi. Yeni varyant ile ilgili ilk bulgular paylaşıldı.

Dünya Sağlık Örgütü yeni ortaya çıkan ve "ağır mutasyona uğramış" bir Covid-19 varyantını tartışmak için özel bir toplantı yaptı. Toplantı sonrası yapılan açıklamada, Omicron adı verilen yeni varyantın yapılan ön bulgulara göre daha yüksek bulaşma riski taşıdığı belirtildi.