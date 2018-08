Dudakta uçuk başlangıcı ise genellikle enfeksiyondan bir süre sonra kendini belli etmektedir. İlk dikkat çeken belirti ise tabi ki dudakta belirmeye başlayan uçuk ya da uçuklardır. Bu uçuklar kısa bir süre içinde iyileşse bile o bölgeye yerleşen virüs nedeniyle tekrarlama ihtimali olabilmektedir. Herpes simpleks virüsü nedeniyle gelişen uçuklar kişi için oldukça ağrı verici bir hal alabilmektedir.



Dudakta uçuk nasıl anlaşılır? Uçuk dudakta çıkan ve hem görüntü hem de ağrı açısından oldukça belirgin olan belirtiler dışında pek çok belirtiye de neden olabilmektedir. Dudakta uçuk belirtileri ayrıntılı olarak şu şekilde açıklanabilmektedir:



Herpes Simpleks Virüsü Birincil Enfeksiyon (Herpes Simpleks Virüsü Tip 1) Belirtileri



Çocuklarda Dudakta Uçuk Belirtileri



Herpes Simpleks virüsü tip 1 belirtilerinin beş yaşından küçük çocuklarda görülme ihtimali daha yüksek olabilmektedir. Çocuklarda dudak uçuk belirtileri arasında ise şunlar bulunmaktadır:



Dudak üzerinde ağrılı yaralar

Boğaz ağrısı ve lenf bezlerinin şişmesi

Normalden daha çok tükürük üretimi

38 C veya daha yüksek sıcaklık (ateş)

Sıvı kaybı, vücutta kuruluk

Mide bulantısı

Baş ağrısı

Genel olarak hasta hissetmek



Dudakta meydana gelen uçukların iyileşmesi için üç hafta kadar sürebilmektedir.



Herpes Simpleks virüsü tip 1 dudak dışında ağız içinde ve dişetlerinde de (gingivostomatit) uçuklara yol açabilmektedir.



Yetişkinlerde Dudakta Uçuk Belirtileri



Birincil herpes simplex virüsleri yetişkinlerde nadir olarak ortaya çıkmaktadır, ancak bu durum söz konusu olduğunda, belirtileri tıpkı çocuklarda yaşanan belirtilere benzemektedir.



Dudakta gelişen yaralar dışında genellikle boğaz ağrısı da oluşmaktadır. Ağızda ağır bir ağız kokusu da ortaya çıkabilmektedir. Bu bölgelerdeki uçuklar, gri veya sarı merkezli ülserler haline gelebilmektedir.



Kişi herpes simpleks virüsünü erken yaşlarda geliştirdiyse, daha sonraki zamanlarda periyodik olarak bu durum tetiklenebilmektedir. Sonuç olarak da, dudaklarda uçuk ya da uçuklar tekrar oluşmaya başlamaktadır. Diğer yandan, birincil enfeksiyondan sonra, belirtiler genellikle sadece uçuk yaralarıyla sınırlı kalmaktadır.



Tekrarlayan Dudakta Uçuk Belirtileri



Tekrarlayan dudakta uçuk enfeksiyonları genellikle daha az sürmekte ve birincil enfeksiyona göre daha az şiddetli olmaktadır. Tek belirtisi ise dudakta gelişen ağrılı uçuk yaralarıdır, ancak bazı durumlarda lenf bezlerinin de şişmesi söz konusu olabilmektedir.



Dudaktaki uçuk yaralarının patlak vermesi genellikle ağzınızda karıncalanma, kaşınma veya yanma hissi ile başlamaktadır. Daha sonra, küçük sıvı dolu yaralar genellikle alt dudakların kenarlarında ortaya çıkmaktadır.



Eğer kişi tekrarlayan enfeksiyonları sık sık yaşıyorsa, karıncalanma her seferinde aynı yerde gelişebilmektedir. Dudakta geşilen uçukların boyutları büyüyebilmekte, aynı zamanda da, her seferinde ağrı ve tahrişe neden olabilmektedir.



Dudakta uçuk ortaya çıktıktan sonraki 48 saat içinde kabuklanma veya kabuklanma öncesi sızı oluşturabilmektedir.



Rahatsız edici uçuk yaraları çok yorucu ise, birkaç ay boyunca her gün düzenli olarak bir antiviral tablet alarak yaraları bastırmak mümkündür. Bu genellikle yalnızca uçuklar başka sorunlara neden olduğunda kullanılan bir yöntemdir.



Dudaktaki uçuk yaraları genellikle özel bir tedaviye ihtiyaç duyulmadan 7 ile 10 gün içinde ortadan kalkmaktadır ve genellikle yara izi olmaksızın kendi kendine iyileşmektedir.



Dudakta Uçuk Nedir?



Uçuklar, özellikle, dudaklarda, ağız kenarlarında veya yüzün diğer bölgelerinde oluşan kırmızı, sıvı dolu kabarcıklardır. Nadiren de olsa, parmaklarda, burun veya ağız içinde gelişme ihtimali bulunmaktadır. Uçuklar, genellikle küçük kabarcıklar halinde bir araya toplanmaktadır. Bu rahatsız edici yaralar iki hafta veya daha uzun süre boyunca kalabilmektedir.



Herpes simpleks adı verilen oldukça yaygın bir virüs dudakta uçuklara yol açmaktadır. Bu uçuklar öpüşme gibi yakın temas yoluyla kişiden kişiye geçebilmektedir. Oldukça bulaşıcı olan uçuklar görünür olmasa bile virüsün kişiden kişiye geçme riski bulunmaktadır.



Dudaktaki uçuk yaraları için herhangi bir tedavi yöntemi bulunmamaktadır. Diğer yandan, uçuklar herhangi bir tetikleyici olmadan bile tekrarlayabilmektedir. Bununla birlikte, kullanılan bazı ilaçlar uçuk yaralarının hızlı iyileşmesi ve tekrarlamasını önlemek için bir seçenek olabilmektedir.



Dudakta Uçuk Tedavisi



Dudakta uçuk nasıl geçer? Dudakta gelişmiş olan uçuklar genellikle 7 ile 10 gün içinde herhangi bir özel tedaviye ihtiyaç duyulmadan kendi kendine iyileşmektedir. Antiviral tabletler veya kremler belirtileri hafifletmek ve iyileşme süresini hızlandırmak için kullanılabilmektedir.



Eğer dudakta uçuk gelişmişse, aşağıda sıralanmış olan tavsiyeleri uygulamak faydalı olabilmektedir:



Dehidrasyonu önlemek için bol miktarda sıvı için.

Asitli veya tuzlu yiyeceklerden kaçının ve serin, yumuşak yiyecekleri tercih edin.

Dişlerinizi fırçalamak ağrı veriyorsa, antiseptik bir gargara kullanın.

Kremleri uçuğun üzerine sürtmek yerine yaralara hafifçe dokundurun.

Uçuk kremleri uygulamadan önce ve sonra sabun ve su kullanarak iyice ellerinizi yıkayın.

Krem uygulamanın dışında uçuklarınıza dokunmaktan kaçının ve uçuk kreminizi başkalarıyla paylaşmayın.



Dudakta Uçuk İçin Hangi Doktora Gidilir?



Dudakta uçuk teşhisi ve tedavisi için dermatoloji (cilt hastalıkları) bölümüne başvurabilirsiniz.