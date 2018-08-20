Dudakta Uçuk Nedenleri

Herpes Simpleks Tip 1 (HSV-1)

Herpes Simplex Tip 2 (HSV-2)



HSV-1, uçuğa neden olan ve nüfusun neredeyse % 80'inden fazlası tarafından taşınan herpes simplex virüs tipidir. HSV-2 virüsü de uçukların oluşmasına neden olabilir, ancak bu çok nadir görülmektedir. Bu tip herpes simplex virüsü ağırlıklı olarak genital herpes ile ilişkilidir.



Bir kişi HSV-1 ile ilk kez temasa girdiğinde bu durum birincil enfeksiyon ya da primer enfeksiyon olarak adlandırılmaktadır. İlk temas genellikle çocuklukta veya gençliğin erken dönemlerinde meydana gelmektedir. Buna rağmen herhangi bir belirti oluşturmaya eğilimli değildir.



Birincil enfeksiyon yani HSV-1, vücutta olduğu halde inaktif bir durumdadır ya da diğer bir deyişle uyumaktadır, ancak sinir hücrelerinde veya yakınında bulunma alışkanlığına sahiptir. Uçuk virüsü yıllarca hatta on yıllar boyunca bu durumda kalabilmektedir. Bir tetikleyici ile karşılaştığında ise aktif hale gelmesi söz konusu olmaktadır.



Virüs tekrar aktif bir hale geldiğinde, bu enfeksiyon için ikincil enfeksiyon terimi kullanılmaktadır. Dolayısıyla, çoğu dudak uçuğu ikincil enfeksiyonlardır. Virüs, sinirlere yakın durumdayken inflamasyona neden olduğundan, en belirgin uçuk belirtilerinden biri, uçuk ağrısının dışında yüze de vuran ağrıdır.



Dudakta Uçuğu Tetikleyen Faktörler



Dudaktaki uçuk virüsünün yeniden aktif hale gelmesine neden olduğu bilinen birçok tetikleyici faktör bulunmaktadır. Uçuğu tetikleyen faktörler arasında ise şunlar bulunmaktadır:



Duygusal veya psikolojik stres

Yorgunluk veya bitkinlik

Regl dönemi (hormonal değişiklikler)

Güneş ışığına veya ultraviyole lambalara maruz kalma

Soğuk algınlığına veya gribe neden olan viral enfeksiyonlar

Diğer akut (ani) veya kronik hastalık türleri

Yüz veya dişçilikle ilgili işlemler

Geçmişteki uçuk yaralarından etkilenen bir bölgenin yaralanması veya hafif yaralanması (örneğin tıraş, kesik veya çiziklerden kaynaklanan hafif hasar veya yaralanma)

Kişinin kendisini hasta hissetmesi ya da iyi hissetmemesi

Çatlamış veya kuru dudaklar



Bu tetikleyicilerin çoğunun ortak bir özelliği bulunmaktadır. Hepsi zayıf bağışıklık sisteminin belirtileridir. Vücudun doğal savunma mekanizması zayıf olduğunda, virüslerin vücutta yaşama ve tekrar faaliyete geçme riski de artmaktadır.



Dudaktaki uçuğun içinde toplanan sıvı çok fazla sayıda virüsü barındırmaktadır, bu nedenle virüs içeren sıvı ile doğrudan temasa girilmesi durumunda, virüs size de bulaşma ihtimali bulunmaktadır. Bu kabarcıklara elle dokunmak bile uçuğun kolayca yayılmasına neden olmaktadır. Ayrıca, diş fırçaları, bardaklar, çatal-bıçak takımı, yüz bezleri, havlular, rujlar veya kabarcıklardan akan sıvı ile kirlenmiş diğer kişisel eşyaların paylaşılması yoluyla da uçuk virüsü kolayca yayılabilmektedir. Kabarcıklardan akan sıvı durduğunda veya uçuk kabuk tutmaya başladıktan sonra artık bulaşıcı değildir.



Dudakta Uçuk Nedir?



Uçuklar, özellikle, dudaklarda, ağız kenarlarında veya yüzün diğer bölgelerinde oluşan kırmızı, sıvı dolu kabarcıklardır. Nadiren de olsa, parmaklarda, burun veya ağız içinde gelişme ihtimali bulunmaktadır. Uçuklar, genellikle küçük kabarcıklar halinde bir araya toplanmaktadır. Bu rahatsız edici yaralar iki hafta veya daha uzun süre boyunca kalabilmektedir.



Herpes simpleks adı verilen oldukça yaygın bir virüs dudakta uçuklara yol açmaktadır. Bu uçuklar öpüşme gibi yakın temas yoluyla kişiden kişiye geçebilmektedir. Oldukça bulaşıcı olan uçuklar görünür olmasa bile virüsün kişiden kişiye geçme riski bulunmaktadır.



Dudaktaki uçuk yaraları için herhangi bir tedavi yöntemi bulunmamaktadır. Diğer yandan, uçuklar herhangi bir tetikleyici olmadan bile tekrarlayabilmektedir. Bununla birlikte, kullanılan bazı ilaçlar uçuk yaralarının hızlı iyileşmesi ve tekrarlamasını önlemek için bir seçenek olabilmektedir.



Dudakta Uçuk Tedavisi



Dudakta uçuk nasıl geçer? Dudakta gelişmiş olan uçuklar genellikle 7 ile 10 gün içinde herhangi bir özel tedaviye ihtiyaç duyulmadan kendi kendine iyileşmektedir. Antiviral tabletler veya kremler belirtileri hafifletmek ve iyileşme süresini hızlandırmak için kullanılabilmektedir.



Eğer dudakta uçuk gelişmişse, aşağıda sıralanmış olan tavsiyeleri uygulamak faydalı olabilmektedir:



Dehidrasyonu önlemek için bol miktarda sıvı için.

Asitli veya tuzlu yiyeceklerden kaçının ve serin, yumuşak yiyecekleri tercih edin.

Dişlerinizi fırçalamak ağrı veriyorsa, antiseptik bir gargara kullanın.

Kremleri uçuğun üzerine sürtmek yerine yaralara hafifçe dokundurun.

Uçuk kremleri uygulamadan önce ve sonra sabun ve su kullanarak iyice ellerinizi yıkayın.

Krem uygulamanın dışında uçuklarınıza dokunmaktan kaçının ve uçuk kreminizi başkalarıyla paylaşmayın.



Dudakta Uçuk İçin Hangi Doktora Gidilir?



Dudakta uçuk teşhisi ve tedavisi için dermatoloji (cilt hastalıkları) bölümüne başvurabilirsiniz.



Kaynak site: acil.net



https://www.acil.net/dudakta-ucuk-nedenleri/