Dünya Sağlık Örgütü'nden Türkiye açıklaması

Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü, koronavirüs salgınının Avrupa'daki seyriyle ilgili bir açıklama yaptı.

"Avrupa'da karışık bir fotoğraf var" diyen DSÖ Sözcüsü, "Bazı ülkelerde hafif düşüş var ancak İngiltere ve Türkiye'deki koronavirüs vakalarında halen yükseliş gözleniyor" ifadelerini kullandı.

Vakaların yüzde 90'ının Avrupa ve ABD'de görüldüğünü söyleyen DSÖ Sözcüsü, "Kesinlikle henüz pik noktasını görmedik" dedi.

"AŞININ 12 AYDAN ÖNCE HAZIR OLMASINI UMMAYIN"

Yapılan açıklamada koronavirüs aşısıyla ilgili çalışmalara da değinildi.

DSÖ Sözcüsü, "12 ay ya da daha uzun bir süreden önce aşının hazır olmasını ummayın" dedi.



