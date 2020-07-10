Dünya şokta! Koronavirüsten daha ölümcül yeni salgın paniği!

Kazakistan'da 'bilinmeyen' bir çeşit zatürre salgınının yayılmaya başladığı haberi gündeme bomba gibi düştü.Yapılan açıklamalara göre ülkede baş gösteren bu bilinmeyen yeni salgın nedeniyle 32 bin vaka bildirilirken 451 ölüm gerçekleşti.

Kazak yetkililer ülkede 29 Haziran-5 Temmuz tarihleri arasında 32 bin zatürre vakası ve 451 ölüm bildirdiler. Kazakistan Sağlık Bakanlığı Çin medyasının büyükelçilik raporuna dayandırdığı bu iddiayı yalanlayarak 'Bu haberler sahte' açıklamasını yaptı.

Çinli yetkililer ise bu şüpheli zatürre ölümlerinin Covid-19 ölümleri oranından bile yüksek olduğu konusunda uyarı yapıyorlar.

Kazakistan'daki Covid-19 vaka sayısı 53 bin, ölenlerin sayısı ise 264 olarak açıklanmıştı.

Çinli elçilik yetkilileri ölümleri 'şüpheli vakalar' olarak tanımlarken Kazak yetkililer ise 'normal zatürre' vakası diyor.

Kazakistan medyasında yayınlanan video görüntülerinde halkın morgların önünde sıraya girdiği ve ölen yakınlarının cenazelerini almayı beklediği görülüyor.

Çinli yetkililerin de bu yeni virüse karlı uyarıyı şoke eden bu morg önündeki kalabalık görüntülerinden sonra yaptığı bildirildi.

Çinli yetkililerin Kazakistan'daki zatürre vakalarını neden şüpheli olarak tanımladığına ise henüz açıklık getirilmiş değil.

Ancak büyükelçilik Kazakistan'daki Çin vatandaşlarını dikkatli olmaları konusunda uyaran bir bilgi notu paylaştı.

Kazakistan Sağlık Bakanlığı verilerine göre ülkede yılın ilk 6 ayında görülen zatürre vakalarının sayısı 1772 olurken bu vakalardan kaynaklı ölümler ise 628.

Bu 628 kişinin içinde Kazakistan'da yaşayan Çin vatandaşlarının da olduğu bildiriliyor.

Çin'in koronavirüs salgınının başında Covid-19 virüsüyle ilgili açıklama yaparken bilgi sakladığı iddiası ve virüsü 'bir tür zatürre enfeksiyonu' olarak adlandırması da bu yeni tartışmaya gölge düşürüyor.

Kazakistan'da görülen bu yeni vakalardaki fazlalık ve çok sayıdaki ölüm akıllara ülkede gerçeklerin saklanıyor olduğu şüphesini de doğurdu.

Kazakistan başkenti Nur-Sultan'dan bir sağlık yetkilisi olan Saule Kisikova, devlet haber ajansı olan Kazinform'a her gün 300 kişiye zatürre teşhisi konduğunu ve bu kişilerin hastaneye yatırıldığını bildirmişti.

Bir başka Kazak sağlık yetkilisi olan Ayzhan Esmagambetov da Kazakistan'da zatürreden ölüm oranının geçen yıla göre dört katı arttığını açıklamıştı.

Esmagambetov'a göre Covid-19 yüzünden hastalananlar kayıtlara 'Covid-19 hastası' olarak geçirilmiyor.

