Ebeveynler dikkat ! Olumsuz etkiliyor...

Yapılan yeni bir araştırmaya göre, çocukların temel okul becerileri ve matematik, kelime ve harf öğrenme becerisi gibi pek çok önemli değişken, teknolojik araç gereç kullanımından olumsuz etkileniyor.

Çocukların ekran bağımlılığı, obezite gibi öngörülebilir problemlerin dışında, pek çok daha önce öngörülemeyen sonucu da beraberinde getiriyor. New York Üniversitesi'nde yapılan yeni araştırmaya göre, çocukları televizyon ve akıllı telefon gibi teknolojik araçlardan olabildiğince uzak tutmak için daha ciddi nedenlere sahibiz. Araştırmacılar, özellikle anaokulu öncesi dönemde bir ekrana uzunca süre bakmanın, okula hazır olma şanslarını büyük oranda düşürdüğünü ortaya koydu.

Kullanım süresi çok önemli

Araştırmacılar, 2-5 yaş aralığındaki çocukların günde yalnızca bir saat ekran süresi geçirmesinin uygun olduğunu ortaya koyuyor. Ancak akıllı telefon ve tabletlerin ortaya çıkıp her eve girebilmesiyle birlikte, çocukların ekran başında geçirdiği süre, bu tavsiyenin çok daha üstüne çıktı.

Sık ekran kullanımı, çocukların gelişiminde gerçekten olumsuz etkilere sahip. 807 anaokulu öğrencisi arasında yapılan araştırmaya aileler gelirlerini ve çocuklarının televizyon karşısında geçirdiği süreyi vererek katkıda bulundu. Tablet, bilgisayar oyunları ve akıllı telefon etkileşimi bu noktada araştırmaya dahil edilmedi.

Televizyon süresi, ailenin gelir düzeyiyle de ilişkili

Daha sonra ise katılımcı ailelerin çocukları, matematik, harf-kelime algılama, temel bilişsel ve sosyal duygusal beceriler üzerinde testlere tabii tutuldu. İki saatten uzun süre televizyon izleyen çocukların aile gelirlerinin diğerlerine göre daha düşük olduğu görülürken okula hazırlık düzeylerinin de aynı derecede düşük olduğu görüldü.

Gelir düzeyi yüksek ailelerde ise eğitici içerikler daha çok tercih edilebildiği için televizyon süresiyle eğitime hazır olma becerisinin arasındaki korelasyonun düşük olduğu fark edildi.