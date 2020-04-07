Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde korona hastaları iyileşiyor

Sağlık Bakanlığı verilerine göre İstanbul’dan sonra en çok koronavirüs vakasının görüldüğü kent İzmir. Yaklaşık 50 hastasının tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nden sevindiren bir haber geldi.

Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Meltem Taşbakan, hastanede koronavirüs tedavisi gören hastalardan bazılarının taburcu edildiğini, bu hastalar içerisinde yaşamını kaybeden bir vatandaşın da olmadığını ifade etti.

'Taburcu ettiklerimiz oldu'

Hastaların genel durumuyla ilgili bilgi veren Taşbakan, şunları söyledi:

"Ege Üniversitesi’nde de olgularımız var. Sevindirici bir durum; hastanemizde yatan hastalarda taburcu ettiklerimiz oldu. Şu ana kadar tanı koyup tedaviye başladığımız hastalardan kaybettiğimiz olmadı. Bilim Kurulu’nun açıklamaları doğrultusunda, olguları artık evlerimizden de takip ediyoruz. Pozitif çıkan vakalarımız da evlerinden takip ediliyor. Ancak akciğer bulguları olan vakaları yatarak tedavi ediyoruz."

Taşbakan ayrıca, koronavirüs hastaları için göğüs hastalıklarını, fizik tedavi bölümü ve gastroenteroloji kliniklerini Kovid-19 Kliniği haline getirildiğini de belirtti.

'Aşı projesi hızla devam ediyor'

Prof. Dr. Taşbakan, Ege Üniversitesi’nce kurulan İlaç Geliştirme ve Farmakokinetik Araştırma Uygulama Merkezi (ARGEFAR) bünyesinde oluşturulan Aşı Araştırma ve Geliştirme Grubu’nun koronavirüs hastalığına karşı aşı projesinin devam ettiğini de dile getirdi.

Aşı geliştirme sürecinde çok olumlu gelişmeler olduğunu kaydeden Taşbakan, “Bir aşı enstitüsü yolunda çabalarımız devam ederken, koronavirüs salgınıyla birlikte influenza aşı çalışmalarımızı koronavirüs aşı çalışmaları olarak değiştirdik. Aşı sürecinde TÜBİTAK desteği doğrultusunda hızla ilerliyoruz” diye konuştu.

'N95 maskesini sokakta takmaya gerek yok'

Salgınla ilgili alınan tedbirlerin vatandaşlar tarafından yanlış uygulandığını da belirten Prof. Dr. Taşbakan şunları söyledi:

"Dışarıda yanlış maske kullanımı mevcut. Sağlık çalışanlarının hastanelerde kullanması gereken N95 maskeleri sokakta vatandaşların takmasına gerek olmayan maskelerdir. Bu maskeler yakın temasta kullanılması gereken maskeler ama standart diğer maskeleri mutlaka takılması gerekiyor. Lütfen evde kalalım. Mümkün olduğunca dışarıya çıkmayalım. Bu süreci hep birlikte atlatacağız ama halkımız bize ne kadar destek olursa daha çabuk atlatma şansımız olur"

'Eldiven yerine su ve sabun'

Prof. Dr. Taşbakan, sokakta eldiven kullanımı yerine ellerin su ve sabun ile yıkanması gerektiğini de ifade ederek "Lütfen sokakta eldiven kullanmayalım. Bu yalancı bir koruyucu hissiyatına sebep verir. Onun yerine ellerimizi sık sık güzelce yıkayalım. Aynı maskeyi çıkarmayıp takılmayalım. Mutlaka eldiveni çıkardıktan sonra da el yıkama işlevini yerine getirelim" diye konuştu.