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  3. 17 Temmuz 2020 19:19

Elazığ'da hastanede koronavirüs şoku!

Fırat Üniversitesi (FÜ) Hastanesinde müdür yardımcısında koronavirüs tespit edilmesinin ardından temaslı bulunan personel hakkında filyasyon çalışmaları başlatıldı.

Elazığ'da hastanede koronavirüs şoku!
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Fırat Üniversitesi (FÜ) Hastanesinde müdür yardımcısının korona virüs (Covid-19) testinin pozitif çıkması üzerine temaslı personel hakkında filyasyon ekibinin çalışma yaptığı bildirildi.

Fırat Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, “Fırat Üniversitesi Hastanesi müdür yardımcılarından birinde Covid -19 semptomları görülmüş olup tedbir amaçlı yatışı yapılmıştır. Temaslı personel hakkında da filyasyon ekibi çalışma yapmaktadır” denildi.
Öte yandan kent genelinde alınan tedbirlere rağmen son haftalarda Covid-19 vakalarında artış yaşandığı öğrenildi.

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