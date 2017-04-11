Elektronik sigarada ''sahte nikotin'' tehdidi

Ziyneti Kocabıyık - Sigarayı bırakmak amacıyla kullanılan elektronik sigaranın, tiryakiyi bir başka bağımlılığın kucağına attığı bildirildi. Türkiye’de satılması yasak olan elektronik sigaranın ve nikotin kapsüllerinin internetten temin edildiğini söyleyen Türk Toraks Derneği Tütün Çalışma Grubu Başkanı Uzm. Dr. Çağla Uyanusta, nikotin kapsüllerinin sahtesinin üretildiğini belirterek “Yurt dışından getirilen nikotin kapsülleri pahalı olduğu için gliserin, aroma ve bağımlılık yapıcı maddeler eklenerek sahtesi üretiliyor. Son dönemlerde çok sayıda kişi, sigaradan kurtulmak için içtikleri elektronik sigaraya bağımlı olduğu şikâyetiyle bizlere başvuruyor” dedi.



Türk Toraks Derneği’nin düzenlediği 20. Yıllık Kongre kapsamında gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Dr. Uyanusta, elektronik sigaranın masum bir araç olarak gösterilmesinin son derece yanlış olduğunu savunarak “Aslında elektronik sigara tütün endüstrisinin sigarayı unutturmama yöntemi. ABD’de elektronik sigara kullanıcılarının yarısından fazlası bu cihazı sigarayla birlikte kullanıyor. Böylece daha az sigara içtiğini düşünüyor. Ancak elektronik sigaranın asıl amacının kapalı alan yasaklarını ihlal etmek, sigarayı unutturmamak, gençleri hedeflemek, yeni pazarlar oluşturmak ve en önemlisi bırakmış olanlara tekrar hatırlatmak gibi görünüyor” dedi.

Kaçak elektronik sigara operasyonu

CEPTEKİ PATLAYICI



Öte yandan internette kontrolsüz olarak satılan elektronik sigaranın içeriğinin kesinlikle bilinmediğini, anlatan Dr. Uyanusta “Elektronik sigara, sigaranın insan sağlığını tehdit eden en önemli unsurlarından biri olan nikotin içerdiği için zaten tehlikeli. Ancak ek olarak içine konulan diğer maddeler daha ağır bir bağımlılık yapıyor. Bu cihazlar lityum pilleri ile çalışıyor. Sık sık patlıyorlar” dedi.

Nargilede şok gerçek: Uyuşturucu katıyorlar

1 NARGİLE 100 SiGARAYA EŞİT



Toplum sağlığını tehdit eden en önemli tütün kullanım yöntemlerinden birinin de nargile olduğuna dikkat çeken Dr. Uyanusta “Toplumda nargilenin zararsız olduğuna ilişkin bir yanlış bilgi var. Oysa 1 nargile, 100 sigaraya eşit oranda nikotin ve diğer maddeleri içmeye sebep oluyor. Ayrıca nargile tütününü tatlandırmak amacıyla katılan aromaların da akciğer kanserine kadar varan zararları var. Nargile kapalı ortamlarda içildiği için hem ortam havasından hem de içilmesinden dolayı hastalık riskini artıyor” diye konuştu.