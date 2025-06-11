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Engelli ve ilaç raporları için ''randevu'' düzenlemesi

Engelli ve ilaç raporları için ''randevu'' düzenlemesi
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Sağlık Bakanlığı, engelli ve ilaç raporlarının yenilenmesi sürecinin Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu alınarak yürütüleceğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; kronik hastalığı olan vatandaşların, daha önce geçerlilik süresi 30 Haziran 2025'e kadar uzatılmış ilaç raporları için 9 aylık, engelli vatandaşların raporları içinse 12 aylık 'Rapor Yenileme' takvimi oluşturuldu. Vatandaşların rapor sürekliliğini sağlamak adına başlatılan 'rapor yenileme' süreci, MHRS üzerinden yürütülecek. Uygulamada öncelik; rapor süresi dolmak üzere olan hastalara verildi. Düzenlemeye göre; öncelikle, rapor süresi dolmak üzere olan hastalar e-Rapor Sistemi üzerinden tespit edilecek. Bu kişilere ait T.C. kimlik numaraları, MHRS ile paylaşılacak. Hastalara kolaylık sağlanabilmesi için, yalnızca 30 Haziran’da raporu sona erecek olan hastaların erişebileceği, özel bir klinik tanımlandı. 'Rapor yenileme' kliniğinden, yalnızca belirlenen T.C. kimlik numaralarına sahip vatandaşlar randevu alabilecek. Rapor süresi dolan vatandaşlara SMS gönderilecek. Raporlar yeniden düzenlenene kadar geçen sürede, mevcut raporlar ile işlem yapılabilecek. Ancak rapor yenileme dönemi sonunda yenilenmeyen raporlar geçerliliğini kaybedecek. 

DHA

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Etiketler Engelli ilaç raporu MHRS randevu
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