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Fahrettin Koca anne ve babalara seslendi

Fahrettin Koca anne ve babalara seslendi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından anne ve babalara, "Karar verseler, 10 günde ilk dozların hepsi tamamlanır. Aşının önemini çevrenize anlatarak bize yardımcı olun." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "ANNELERE 6 EYLÜL MESAJI. 15.5 Milyon kişi ilk doz Covid-19 aşısını henüz yaptırmadı. Karar verseler, 10 günde ilk dozların hepsi tamamlanır. Aşının önemini çevrenize anlatarak bize yardımcı olun. Okullar 6 Eylülde açılıyor. Hastalığa yakalananlar çocuklarını üzer" açıklamasında bulundu.

Bakan Koca, ardından babalara seslendi: "BABALARA 6 EYLÜL MESAJI. 15.5 Milyon kişi ilk doz Covid-19 aşısını henüz yaptırmadı. Karar verseler, 10 günde ilk dozların hepsi tamamlanır. Aşının önemini çevrenize anlatarak bize yardımcı olun. Okullar 6 Eylülde açılıyor. Hastalığa yakalananlar çocuklarını üzer" dedi.

Etiketler bakan koca sağlık bakanı aşı yardım
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