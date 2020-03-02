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  3. 02 Mart 2020 17:06

Fatih Terim Twitter kullanıcısına dava açtı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’e hakaret ettiği gerekçesiyle, Twitter kulanıcısı T. S. Ş. hakkında üç aydan iki yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Fatih Terim Twitter kullanıcısına dava açtı
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İddianamede, şüpheli T. S. Ş’nin, 4 Mayıs 2019’da Terim’e sosyal medya hesabı aracılığıyla hakaret ettiği belirtildi. Terim’in şikayeti üzerine yapılan soruşturmada, şüpheli T. S. Ş.’nin ifadesinde şikayete konu sözleri kendisinin bir anlık öfkeyle yazdığını ve pişman olduğunu söylediğine yer verildi.

‘Hakaret’ suçunun uzlaşmaya tabi suçlardan olması nedeniyle dosya uzlaştırmacıya verildi. Ancak taraflar uzlaşamadığından şüpheli hakkında ‘sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret’ suçundan üç aydan iki yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

İddianameyi kabul eden İstanbul 33. Asliye Ceza Mahkemesi, taraflara davetiye gönderdi. İlk duruşma 11 Haziran’da yapılacak. 


 

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twitter , fatih terim
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