Fibromiyalji nedir, belirtileri nelerdir ?

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç.Dr.Ahmet İnanır konu hakkında önemli bilgiler verdi.

Fibromiyalji, kaslarda ve kemiklerde görülen yaygın ağrı ve belirli anatomik bölgelerde hassas bölgelerin varlığı ile karakterize bir farklılık olarak nitelendirilmelidir. Bölgesel veya yaygın ağrıya, sabah yorgunluğu, anksiyete, depresyon, uyku bozukluğu eşlik etmektedir. Belirtiler herhangi bir testle ölçülemez, objektif bir veri yoktur. Kesinlikle bir romatizmal hastalık değildir.

FİBROMİYALJİ NEDENLERİ NELERDİR?

Fibromiyaljiye neyin yol açtığı henüz tam olarak saptanamamıştır. Fakat uzun yıllar süren araştırmalar neticesinde bazı faktörlerin hastalığı tetiklediği anlaşılmıştır. Kişilik yapısı: Daha çok hassas yapılı, mükemmeliyetçi ve olaylardan çabuk etkilenen kişilik yapısına sahip bireylerde görülür. Enfeksiyonlar Fibromiyaljiyi ortaya çıkarabilir veya belirtileri kötüleştirebilir.

FİBROMİYALJİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Fibromiyalji belirtiler yorgunluk, uyku problemleri, uzun süre uykuya rağmen dinlenmiş hissetmemek ve yataktan kalkmakta zorlanmak, baş ağrısı, depresif ruh hali, kaygı, odaklanma veya konsantrasyon güçlüğü, karın ağrısı, kulaklar çınlaması, egzersize karşı isteksizlik ve çabuk yorulma, sindirim problemleri, kol ve bacaklarda şişkinlik hissi, uyuşukluk ve karıncalanma olarak sıralanabilir.

FİBROMİYALJİ İÇİN RİSK FAKTÖRLERİ NELERDİR?

Toplumun %1-2’sini etkiler ve 40-55 yaş arası kadınlar çoğunluğu oluşturmaktadır.

FİBROMİYALJİ TANISI NASIL KONUR?

Güncel bilgilere göre üç ay veya daha uzun süredir devam eden ve tıbbi bir nedene dayandırılamayan yaygın ağrı şikâyeti olan hastalara fibromiyalji tanısı konulur. Fibromiyaljiyi tespit edebilen bir laboratuvar testi yoktur.

FİBROMİYALJİ TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Fibromiyalji tedavisinde amaç ağrıyı fazla hissettiren bedensel algılayıcıları (reseptör), algılayıcıları uyarıcı iç ve dış etmenleri yönetmek ve yaşam kalitesini artırmaktır, başa çıkma yöntemlerini geliştirmek, yeni bir bakış açısı sağlamaktır.

Genetik yatkınlık da söz konusudur. Yüzü kırışmaya yatkın kişilerin daha fazla cilt bakımı yapmaları gerektiği gibi veya dizi kireçlenmeye yatkın kişilerin kilo almaktan, ağır faaliyetlerden kaçınmaları gerektiği gibi daha önceden tecrübe ettikleri ve kendilerini etkileyen stresörlerden uzak durmaları ve bakımlarını yeterince yaptırmaları gerekmektedir.Bunun yanında ;

Osteopatik Manual terapi, Nöral terapi, Proloterapi, Ozon terapi (özellikle Ozon terapi hayatlarının bir parçası haline getirilmelidir), Hacamat, Kinezyolojik bantlama, Bilişsel Davranışçı terapi yanında başa çıkma metodları hayatlarına kazandırılmalıdır. Akupunktur, Kuru iğneleme, Meditasyon, Masaj, dengeli ve sağlıklı bir beslenme tarzı, düzenli egzersiz, kaliteli uyku uyumak da tedavi etkinliğine katkı sağlayacaktır.

Tedavi için konuya hakim bir uzman doktor ile işbirliği şarttır. Sadece ilaç ile tedavi etmenin yetersiz kaldığı defaatle tecrübe edilmiştir. Mutlaka kombine tedavi metodları ile tedaviye başlanmalı ve devam ettirilmelidir.

FİBROMİYALJİ İÇİN HANGİ DOKTORA GİDİLMELİ?

Fibromiyalji bireylerin doğru teşhis ve yeterli tedavisi için Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Uzman’ına başvurmaları ideal olacaktır. Multidisipliner(birden fazla klinisyenlerin dahil olduğu) bir yaklaşım gereklidir.

FİBROMİYALJİ EGZERSİZLERİ NELERDİR?

Fibromiyalji bulgu ve atakların kontrolünde egzersiz yapmak önemli ölçüde yarar sağlar. Vücutta düzgün bir postür sağlayan, kasları kuvvetlendiren ve dayanıklılığını arttıran egzersizler fibromiyalji tedavisinin ayrılmaz bir parçası olmak zorundadır. Egzersiz yapanlarda ağrı ve yorgunlukta azalmaya uyku problemlerinde düzelme olduğu hissedilir durumdadır. Fakat yoğun egzersiz yapmak fibromiyalji belirtilerini tetikleyebilir. Aerobik, germe ve güçlendirme egzersizleri, yüzme yürüyüş yapma hayat tarzı haline getirilmelidir.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç.Dr.Ahmet İnanır son olarak Fibromiyaljiden korunma yolları şöyle açıkladı ;

Fibromiyalji hayat kalitesini olumsuz etkileyen rahatsızlık verici bir durumdur. Fibromiyalji ve negatif etkilerinden korunmak için düzenli egzersiz yapmak, düzenli olarak karanlık odada uyumak, Çay, kahve gibi uyku düzenini bozabilecek içecekleri dozunda almak, stresli durum ve ortamlardan uzak durmak ve başa çıkma yöntemlerini öğrenip uygulamak, sağlıklı beslenmek, düzenli bir terapi bakımı altında olmak, kendine zaman ayırmak, sevdiği arkadaşlarla vakit geçirmek ve hobiler edinmek gibi yaşam tarzı değişikliklerinden yarar görmektedirler.