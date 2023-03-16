Glikoz Ölçüm Cihazı yardımı 22 yaşa kadar genişletildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ''Glikoz Ölçüm Cihazı yardımımızı, Tip-1 diyabet tanısı almış sosyal yardım faydalanıcısı 0-22 yaş aralığındaki vatandaşlarımızı kapsayacak şekilde genişletiyoruz'' dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, Tip-1 diyabet hastalarının yaşam kalitesini yükseltmek için hayata geçirilen 'Glikoz Ölçüm Cihaz Yardımı'nda yeni bir düzenlemeye gidildiğini kaydetti. Bakan Yanık, sosyal yardım faydalanıcısı hanelerde Tip-1 diyabet tanısı almış çocuklara yönelik olarak Glikoz Ölçüm Cihazı Yardımı başvurularının sürdüğünü belirterek, "Buna ek olarak Tip-1 diyabet tanısı almış vatandaşlarımıza yönelik hayata geçirdiğimiz Glikoz Ölçüm Cihazı Yardımı'nda yeni bir düzenleme yaptık. Glikoz Ölçüm Cihazı yardımımızı, Tip-1 diyabet tanısı almış sosyal yardım faydalanıcısı 0-22 yaş aralığındaki vatandaşlarımızı kapsayacak şekilde desteğimizi genişletiyoruz" ifadelerini kullandı.

'AFETZEDELERDE KRİTER ARANMAYACAK'

Deprem bölgesinde de Glikoz Ölçüm Cihazı Yardımı taleplerinde kolaylık sağlanacağını belirten Yanık, "Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması için bakanlığımızca alınan 987 adet kola takılan glikoz ölçüm sensörünü geçtiğimiz ay bölgeye ulaştırmıştık. Şimdi de Tip-1 diyabet tanısı almış, deprem bölgesindeki afetten etkilenen 0-22 yaş arasındaki tüm afetzede vatandaşlarımızı ihtiyaç sahipliği kriterleri aranmadan programımızdan faydalandırıyoruz" dedi. Bakan Yanık ayrıca, bu destekten yararlanmak isteyen sosyal yardım faydalanıcısı ailelerin ikamet ettikleri ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarına başvuruda bulunabileceklerini hatırlattı.

DHA