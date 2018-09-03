Gözde arpacık nasıl anlaşılır? Gözde arpacık belirtileri şunları içerebilmektedir:

· Göz kapağı ağrısı

· Göz kapağının lokalize şişmesi

· Göz kapağı kenarlarından irin akıntısı

· Alt veya üst göz kapağında ortaya çıkan yumru

Göz Kapağı Ağrısı

Ortaya çıkan bir dişinin arpacık belirtisi, enfekte göz kapağında odaklanan ağrının varlığıdır. Aprpacık ağrısı genellikle büyümenin durumu ile sınırlıdır, ancak enfeksiyon çevredeki dokuya yayılırsa, ağrı gözün altındaki yanak bölgesinde de oluşabilir.

Göz kapak ağrısının ilk belirtisi, etkilenen göz kapandığında veya ovuşturduğunda hissedilmektedir. İlk ağrı küçük bir batma hissi olarak nitelendirilmektedir, ancak apse olgunlaştığında sürekli ağrıya dönüşmektedir.

Göz Kapağının Lokalize Şişmesi

Göz kapağı şişmesi, gelişmekte olan bir arpacıktan bir sonraki belirtidir. Lokalize şişme, göz kapağı dokusunun belirli bir bölümüne sıvı birikimi sonucu oluşmaktadır. Göz kapaklarının şişmesi, kapağın sarkmış gibi görünmesine ve görsel problemlerin yaşanmasına neden olabilir.

Her göz kapağında yaklaşık 20 ile 40 adet mikro meibomian bezesi (yağ bezesi) bulunmaktadır. Meibomian bezlerinin işlevi, daha sonra gözyaşlarına karışan ve gözyaşının buharlaşmasını önleyen, gizli yağı üretmektir. Bakteri bu yağ bezlerinden birine bulaştığında ve daha sonra tıkandığında ortaya arpacık çıkmaktadır.

Göz Kapağı Kenarlarında İrin Akıntısı

Arpacık göz kapağının kenarındaki meibom bezinin tıkanması, çoğu zaman da enfekte kirpik folikülünden kaynaklanmaktadır. Göz kapağında kabuklanma, sızlama ve rahatsızlık, genellikle bunun bir sonuç olarak ortaya çıkmaktadır.

Göz akıntısı, cilt hücrelerinin, mukusun, yağın ve uyku esnasında göz kapağı kenarlarında veya kirpiklerde biriken diğer artıkların bir birleşimidir. İrinin ne kadar sıvı olduğuna bağlı olarak, huysuz, yapışkan veya ıslak olabilmektedir.

Aşırı irin akıntısı, başka bir göz hastalığının ya da ilerleyen enfeksiyonun bir belirtisi olabilmektedir. Bazı durumlarda arpacık akıntısı o kadar şiddetlidir ki, uyku esnasında göz kapaklarını birbirine yapışmaktadır.

Alt veya Üst Göz Kapağında Ortaya Çıkan Yumru

Şişkinlik yatıştıktan sonra, göz kapağında belirgin bir yumru oluşmaktadır. Bu yumru genellikle, arpacığın iyiye gittiğini göstermektedir.

Gözde arpacık oluştuğunda, gözkapağında kırmızı renkli bir yumru gibi görünür. Çoğu zaman, bir sivilceye benzemektedir. Yağ bezinin tıkanmasının bir sonucudur. Gitgide kırmızı bir renk alması birkaç gün içinde gelişmektedir, sonrasında ise içindeki irin boşalmakta ve arpacık iyileşmektedir.

Gözde Arpacık Nedir?

Gözde arpacık, gözkapağının kenarında ya da içinde çıkan, ağrılı ve kırmızı bir yumrudur. Buna, kirpiklerde ortaya çıkan bir enfeksiyon neden olmaktadır. Oluşan enfeksiyon, stafilokok bakterilerinden kaynaklanmaktadır. Bu bakteri normalde ciltte zararsız olarak yaşamaktadır, ancak cilt hasar gördüğünde, enfeksiyonun oluşmasına yol açabilmektedir. Burundan akan mukusa dokunmak ve daha sonra gözü ovmak, stafilokok bakterilerinin göz kapağına taşınmasına sebebiyet vermektedir.

Gözde çıkan arpacık, kızarmakta ve ağrılı bir hale gelebilmektedir, ancak genellikle göze veya göz kapaklarına zarar vermemektedir. Herhangi bir tedavi uygulanmadığında bile, çoğu birkaç gün içinde temizlenmektedir. Bununla birlikte, enfeksiyon bazen yayılabilir ve daha fazla arpacığın ortaya çıkmasına yol açabilir. Nadiren göz kapağının tamamı enfekte olabilir. Bu, antibiyotikler de dâhil olmak üzere tıbbi tedaviyi gerektiren bir durumdur.

Gözde Arpacık Tedavisi

Gözde arpacık nasıl geçer? Çoğu durumda, arpacık için özel tedavi uygulamaya gerek kalmamaktadır. Gözde arpacık genellikle kendiliğinden kaybolmaktadır. Sıklıkla tekrarlanma riski de bulunmaktadır. Hala devam eden bir durum söz konusu ise doktorunuz aşağıdaki gibi tedaviler önerebilir:

Antibiyotikler: Doktorunuz göz kapağınıza uygulanacak antibiyotik göz damlaları veya topikal antibiyotik kremi reçete edebilir. Göz kapağınızın enfeksiyonu devam ederse veya enfeksiyon göz kapağınızın ötesine geçerse, doktorunuz tablet veya hap şeklinde antibiyotikler de önerebilir.

Gözde Arpacık Ameliyatı

Gözdeki arpacık temizlenmiyorsa eğer, doktorunuz irinin boşaltılması için küçük bir kesim yapabilir. Bu müdehale iyileşmeyi hızlandırmaya yardımcı olmakta, ağrı ve şişliği de hafifletmektedir.

Gözde Arpacık İçin Hangi Doktora Gidilir?

Gözde arpacık tanısı ve tedavisi için bir göz hastalıkları uzmanına (göz doktoruna) başvurabilirsiniz.