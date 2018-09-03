Gözde Arpacık Nedenleri

Genellikle görüşü etkilememektedir. Kirpiklerin altında oluşan bu enfeksiyon, minik bir sarı nokta olarak arpacığı ortaya çıkarmaktadır.

Gözde arpacık çocuklarda ve genç yetişkinlerde daha sık görülmektedir, ancak her yaştan insanı etkileyebilmektedir. Arpacıklar, genellikle tek tek oluşmaktadır, ancak aynı anda göz kapağında birden fazla olacak şekilde de gelişebilmektedir.

Yağ bezelerinde oluşan enfeksiyon, genellikle vücutta zaten sıklıkla da burun içinde bulunan stafilokok bakterilerinden kaynaklanmaktadır. Bu bakteriler şu şekilde enfeksiyonlara yol açabilmektedir:

· Kirpik folikülü tabanı enfeksiyonu

· Gözün nemli kalmasına yardımcı olmak için saç folikülünden akan ter (Moll) bezinin enfeksiyonu

· Kirpik tutmak için sebum denilen yağlı maddeyi üreten sebase (Zeis) bezinin enfeksiyonu

Bakterileri taşıyan bir yüzeye veya göze dokunduğunuzda bakteriler kolayca dağılmaktadır. Sonrasın da ise gözünüzü ovar veya dokunursanız göze enfekte olur. Havlu gibi kişisel eşyaları paylaşmak veya birinin yüzüne kirli ellerle dokunmak da aynı zamanda arpacığa neden olan bakterileri yayabilmektedir.

Gözün Kapağının Dışında Çıkan Arpacıklar

Göz kapağının dışındaki arpacık şu alanlarda ortaya çıkabilmektedir:

· Bir kirpik folikülü: Bunlar cildinizdeki küçük deliklerdir ve iltihaplanabilmektedir.

· Sebase (Zeis) bezi: Bu bez, kirpik folikülüne yapışması ve kirpiğin kurumasını önlemek için yağ üreten bir bezdir.

· Apokrin (Moll) bezi: Bu ter bezi kirpik follikülüne boşalmakta ve gözün kurumasını önlemeye yardımcı olmaktadır.

Gözün İç Kapağında Çıkan Arpacıklar

· Mikrobik bezlere enfekte olduğunda iç arpacık oluşabilmektedir. Bu bez, göz kapaklarında bulunmakta ve gözünüzü kaplayan gözyaşı filminin bir bölümünü oluşturan yağlı bir sıvı üretmektedir.

· Meibomian bezleri tıkanırsa, enfekte olabilecek bir kist gelişebilmektedir.

Gözde Arpacık Risk Faktörleri

Kontakt lens kullanıldığında, kontak lensleri gözlere takmadan önce dikkatli bir şekilde temizlememe ve kullanma prosedürlerine uymama, arpacık geliştirme için bir risk oluşturmaktadır.

Mikropların gözlere girmesini engellemek için lensleri kullanmadan önce ellerin iyice yıkanması gerekir. Bu aynı zamanda, kontakt lenslere temas edebilecek nemlendiriciler ve sabunları temizlemenizi de sağlar.

Lensler kutusuna konmadan önce özel solüsyonlarla temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir. Böylece lensler üzerindeki kozmetik ve diğer kirli maddelerin birikmesini önlenmektedir. Lensler temiz bir kutu içinde özel çözeltisiyle beraber saklanmalıdır.

Kontak lens kullanan kişi arpacık geliştirdiyse, kullandığı lensleri bir daha kesinlikle kullanmamalıdır. Göz iyileştiğinde ise yeni lensler kullanılmalıdır.

Kozmetik Ürünleri

Kozmetik ürünlerini uygularken kullanılan aletler, göz kapakları ve kirpiklere bakterileri aktarabilmekte ve sonuç olarak da, bir enfeksiyona neden olabilmektedir. Örneğin, göz makyajı fırçası her kullanıldığında, orada bulunan bazı bakteriler kolayca yayılabilmektedir. Bunlar makyaj ürününde ve kaplarda zamanla birikmekte ve her kullanımda bakterilerin miktarı daha da artmaktadır.

Blefarit (Göz Kapaklarının İltihaplanması)

Blefarit, göz kapaklarının iltihaplanması durumudur. Bu durum, aynı zamanda arpacık geliştirme riskini de artırabilmektedir. Belirtiler kaşıntı veya göz yanması, ağrılı, kabuklu ve yapışkan göz kapaklarını içermektedir. Genellikle 40 yaşın üzerindeki insanları etkilemektedir.

Gül Hastalığı

Gül hastalığı ya da rozasea, arpacık geliştirme riski artırabilmektedir. Gül hastalığı aynı zamanda, blefarite de neden olabilmektedir. Oküler rozasea göz kapaklarının derisini etkilemektedir ve sonuç olarak gözler, kanlanmakta, kurumakta ve iltihaplanmaktadır. Özellikle kadınları etkileyen bu durum, 30 yaş üstü kadınlarda daha çok gelişmektedir.

Bağışıklık Sisteminin Zayıflaması

Zayıflamış olan bağışıklık sistemi durumunda, arpacıkların çıkmasına oldukça sık rastlanmaktadır. Diğer yandan, uyku yoksunluğu ve vitamin eksikliği de bağışıklık sistemini zayıflatarak, arpacıkların ortaya çıkmasına sebep olabilmektedir.

Gözde Arpacık Nedir?

Gözde arpacık, gözkapağının kenarında ya da içinde çıkan, ağrılı ve kırmızı bir yumrudur. Buna, kirpiklerde ortaya çıkan bir enfeksiyon neden olmaktadır. Oluşan enfeksiyon, stafilokok bakterilerinden kaynaklanmaktadır. Bu bakteri normalde ciltte zararsız olarak yaşamaktadır, ancak cilt hasar gördüğünde, enfeksiyonun oluşmasına yol açabilmektedir. Burundan akan mukusa dokunmak ve daha sonra gözü ovmak, stafilokok bakterilerinin göz kapağına taşınmasına sebebiyet vermektedir.

Gözde çıkan arpacık, kızarmakta ve ağrılı bir hale gelebilmektedir, ancak genellikle göze veya göz kapaklarına zarar vermemektedir. Herhangi bir tedavi uygulanmadığında bile, çoğu birkaç gün içinde temizlenmektedir. Bununla birlikte, enfeksiyon bazen yayılabilir ve daha fazla arpacığın ortaya çıkmasına yol açabilir. Nadiren göz kapağının tamamı enfekte olabilir. Bu, antibiyotikler de dâhil olmak üzere tıbbi tedaviyi gerektiren bir durumdur.

Gözde Arpacık Tedavisi

Gözde arpacık nasıl geçer? Çoğu durumda, arpacık için özel tedavi uygulamaya gerek kalmamaktadır. Gözde çıkan arpacık genellikle kendiliğinden kaybolmaktadır. Sıklıkla tekrarlanma riski de bulunmaktadır. Hala devam eden bir durum söz konusu ise doktorunuz aşağıdaki gibi tedaviler önerebilir:

Antibiyotikler: Doktorunuz göz kapağınıza uygulanacak antibiyotik göz damlaları veya topikal antibiyotik kremi reçete edebilir. Göz kapağınızın enfeksiyonu devam ederse veya enfeksiyon göz kapağınızın ötesine geçerse, doktorunuz tablet veya hap şeklinde antibiyotikler de önerebilir.

Gözde Arpacık Ameliyatı

Gözdeki arpacık temizlenmiyorsa eğer, doktorunuz irinin boşaltılması için küçük bir kesim yapabilir. Bu müdahale iyileşmeyi hızlandırmaya yardımcı olmakta, ağrı ve şişliği de hafifletmektedir.

Gözde Arpacık İçin Hangi Doktora Gidilir?

Gözde arpacık tanısı ve tedavisi için bir göz hastalıkları uzmanına (göz doktoruna) başvurabilirsiniz.