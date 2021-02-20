Günde sadece 1 bardağı bakın vücuda neler yapıyor

Kalifornia Üniversitesi San Diego Tıp Fakültesi'nden Amerikalı Ünlü Epidemiyolog Cheryl Anderson, günde en az 1 bardak şekerli içecek tüketen kadınlarla ilgili yürüttükleri çalışmanın detaylarını paylaştı.

Çalışmada, günde 1 bardak şekerli içecek tüketmenin veya tüketmemenin çok basit bir yaşam tercihi olduğu ancak kişinin sağlığını çok büyük oranda etkilediği bilgilerine yer verildi.

Araştırma kapsamında, günde en az 1 bardak şekerli içecek tüketen kadınların başına gelmesi muhtemel rahatsızlıklar sıralandı. Söz konusu rahatsızlıklar şu şekilde:

- Kardiyovasküler hastalık riski, nadiren içen kadınlara göre yüzde 23 artmaktadır.

- Şeker ilaveli meyveli içecekler için ilişkili risk, kardiyovasküler hastalık geliştirme olasılığını yüzde 42 artırdı.

- Anjiyoplasti gibi tıkalı arterleri açmak için bir işleme ihtiyaç duyma olasılığı yüzde 26 arttı.

- Felç geçirme şansı yüzde 21 arttı.

YAŞ ORTALAMALARI 52

Çalışma kapsamına alınan kadınların yaş ortalamasının 52 olduğu belirtilirken, kadınlara daha önceden kalp rahatsızlığı, felç ya da diyabet teşhisi konmadığı kaydedildi.

“OBEZİTEYE NEDEN OLABİLİR”

Çalışmanın yazarı Cheryl Anderson, şekerli içeceklerin iştah açıcı özelliği nedeniyle obeziteye neden olabileceğini belirterek, “Kandaki glikoz seviyelerini ve insülin konsantrasyonlarını yükseltir, bu da iştahı artırabilir. Dolayısıyla kardiyovasküler hastalık için önemli bir risk faktörü olan obeziteye yol açabilir” ifadelerini kullandı.

“KALP DAMAR HASTALIKLARININ GELİŞİMİ İLE BAĞLANTILI”

Kandaki çok fazla şekerin nasıl tehlikeye neden olduğu hakkında da bilgi veren Anderson, “Ksidatif stres ve iltihaplanma, insülin direnci, sağlıksız kolesterol profilleri ve Tip 2 diyabetle bağlantılı” dedi.

Diğer yandan çalışmanın sınırlamalarından biri, yapay olarak tatlandırılmış içecek tüketimini değerlendirememesi iken, önceki araştırmalar menopoz sonrası kadınlar arasında günde iki veya daha fazla diyet içeceği içmenin tıkalı bir arterin neden olduğu felç riskinde artışla ilişkili olduğu ortaya konuldu