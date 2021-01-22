Güney Afrika, O aşıya iki buçuk kat daha fazla ödeyecek

Afrika kıtasında pandemiden en kötü ülke olan Güney Afrika, Ocak ve Şubat aylarında Hindistan Serum Enstitüsü'nden (SII) en az 1,5 milyon doz aşı siparişi verdi.

Konuya ilişkin AFP'ye açıklama yapan üst düzey bir sağlık yetkilisi, satın alınan dozların her birinin 5,25 dolara (yaklaşık 39 TL) mal olacağını söyledi. Ancak, daha önce AB, Oxford/AstraZeneca aşısına doz başına 1,78 euro (yaklaşık 16 TL) ödeyeceğini duyurmuştu. Bu durum, Güney Afrika’nın aşıya AB ülkelerinden yaklaşık iki buçuk kat daha fazla para ödeyeceği anlamına geliyor.

ASTRAZENECA DOZ BAŞINA 2,5 EURO İLE SINIRLANDIRACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

Öte yandan, AstraZeneca şirketi tarfından Kasım ayında AFP’ye yapılan açıklamada "mümkün olduğunca adil bir şekilde daha fazla insana aşı sağlamak için" doz başına 2,50 euro (yaklaşık 22,5 TL) ile sınırlandırılacağını açıklamıştı.

ASTAZENECA'DAN TEPKİ ÇEKEN YANIT: SİZ BİZE AR&GE DESTEĞİ VERMEDİNİZR

The Guardian'a konuşan Güney Afrika’da Sağlık Bakanlığın’da aşı alma sorumlusu olan Arban Pillay, "Sağlık Bakanlığı, bize verilen doz başına 5,25 ABD doları teklifini onayladı. Yüksek gelirli ülkelerin neden bizden daha düşük bir fiyata aşı aldığını sorduğumuzda ise AstraZenaca bize şu yanıtı verdi: Onlar aşının AR&GE çalışmalarına yatırım yaptı, biz de onlara fiyatta indirim yaparak karşılık verdik” ifadelerini kullandı. Ancak, AstraZeneca’nın yanıtı yetkilliler tarafından tatmin edici bulunmadı, çünkü geçen yıl 2 bin Güney Afrikalı aşının klinik denemelerine gönüllü olarak katılmıştı.

MUTASYONLU VİRÜS ÜLKEDE GİTTİKÇE YAYILIYOR

Diğer taraftan Güney Afrika’da şu ana kadar 1 milyon 380 bini aşkın vaka ve yaklaşık 40 bin Covid-19 kaynaklı ölüm bildirildi. Ülke ayrıca, bilim insanları tarafından daha bulaşıcı olduğu düşünülen yeni bir corona virüs varyantının tetiklediği ikinci bir enfeksiyon dalgasıyla mücadele ediyor.Araştırmacılar son yaptıkları çalışmada ülkeyi etkisine alan B1351 varyantının, antikorlara karşı sekiz kat daha dirençli olduğunu ortaya koydu. Bu durum nedeniyle aşıların yenilenmesi ve yeniden enfekte vakaların artabileceği konusunda uyarı yapıldı.

Bununla birlikte, hükümet 2021 sonuna kadar sürü bağışıklığını sağlamak için nüfusunun üçte ikisini (yaklaşık 60 milyonluk nüfustan 40 milyon kişi )aşılamayı hedefliyor.