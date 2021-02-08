Gut ilacı koronavirüs hastalarına iyi geldi!

Brezilya yer alan Sao Paulo Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir araştırma, normalde gut tedavisinde kullanılan ucuz bir ilaç olan “colchicine”nin Covid-19 hastalarının hastanede kalış süresini ive oksijen tedavisi ihtiyacını azaltmaya yardımcı olduğunu gösterdi.

RMD Open dergisinde yayınlanan araştırmanın sonuçları, ilacın orta ila şiddetli Covid-19 nedeniyle hastaneye başvuranlarda standart bir tedavi olarak kullanılabileceğini ortaya koydu.

Colchicine, daha önce gut dahil sistemik iltihap hastalıklarını tedavi etmek ve önlemek amacıyla başarıyla kullanıldı. Sistemik iltihaplanma, orta ile şiddetli COVID enfeksiyonunun temel bir özelliği olduğundan, araştırmacılar,bunu tedaviye eklemenin, ilave oksijen ihtiyacını ve hastanede kalış süresini azaltıp azaltmayacağını öğrenmek istedi. Araştırmacılar, ayrıca ilacın yoğun bakım gerektiren hastalarda düşük ölüm riski anlamına gelip gelemeyeceğini de anlamaya çalıştı.

Çalışmada orta derecede hastalık, ateş, solunum güçlüğü ve zatürre belirtileri ile, şiddetli hastalık ise tüm bu semptomların yanı sıra , fazla hızlı nefes alma ve vücutta düşük oksijen seviyelerinin görülmesi ile tanımladı. Orta ila şiddetli corona virüs ile hastaneye kabul edilen toplam 72 hastanın yarısına standart tedavi artı 10 gün colchicine, diğer yarısına ise standart tedavi artı bir 10 gün boyunca bir plasebo ilacı verildi.

OKSİJEN TEDAVİSİNE İHTİYAÇ DUYMA ORANI ÜÇTE İKİ ORANINDA DÜŞTÜ

Sonuçlarda, hastaların oksijen tedavisine ihtiyaç duyduğu ortalama sürenin colchicine ile tedavi edilenler için dört gün iken, standart tedavi ve plasebo grubundakiler için 12 gündü. Bununla birlikte, colchicine grubu için ortalama hastanede kalış süresi yedi gün, standart tedavi grubu için ise dokuz gündü. Yedinci güne kadar, gut ilacı ile tedavi edilenlerin 10'da birden azı (% 9), standart tedavi grubundaki 10 kişiden dördünden fazlası (% 42) ek oksijene ihtiyaç duydu.

STANDART TEDAVİ OLARAK KULLANILABİLİR

Öte yandan, her ikisi de plasebo grubunda yer alan iki hasta tedavinin ardından hayatını kaybetti. Colchicine’in güvenli ve iyi tolere edildiğini söyleyen araştırmacılar, ilacın çok az yan etkiye sahip olduğunu söyledi.

Diğer taraftan çalışmanın yazarları, ilacın bazı doğrudan antiviral özelliklere sahip olma ihtimalinin "çok düşük olduğunu", ancak vücudun iltihap tepkisini azaltabileceğini ve damar duvarlarını kaplayan hücrelere verilen zararı önlemeye yardımcı olabileceğini belirterek, "Etki mekanizması ne olursa olsun colchicine hastanede yatan Covid-19 hastalarının tedavisi için faydalı görünüyor” sonucuna vardı. Yazarlar ayrıca, ilacın, hastalığı tedavi etmek için kullanılan diğer ilaçlarla bağlantılı olan ciddi yan etkilerle (kalp veya karaciğer hasarı veya bağışıklık sistemi baskılanması gibi) ilişkili olmadığını ekledi.

Çalışmanın başyazı Doktor Rene Oliveira ise “Colchicine hastanede yatan orta ile şiddetli Covid-19 hastalarında destekleyici bir tedavi olarak güvenle kullanılabilir” ifadelerini kullandı.