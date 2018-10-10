Hastanelerde döviz depremi ! Ameliyatlar durduruldu

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde hayati olanlar dışındaki ameliyatlar malzemesizlik nedeniyle durduruldu.

Çocuk ve yetişkin 10 cerrahi bölüm başkanlığına giden yazıda, ‘hayati öneme haiz işlemler’ dışındakilerin ertelenmesi istendi. Halen benzer sorunu yaşayan, hizmetlerini yavaşlatan pek çok üniversite, kamu ve özel hastane var.

Hürriyet gazetesinden Mesude Erşan'ın haberine göre, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ahmet Demircan imzalı 5 Ekim tarihli yazıda, tedarikçi firmaların döviz kurlarındaki artış nedeniyle SUT’un (Sağlık Uygulama Tebliği) üzerinde fiyat verdiği belirtilerek, “Hayati öneme haiz malzemeler alınacak olup, diğer elektif ameliyat, işlem vb. için kullanılacak olan malzemelerin alımı bir süreliğine ertelenecektir” denildi.

Yazıda yapılacak ameliyat ve girişimlerde, gerektiğinde Sayıştay ve Maliye Bakanlığı’na hesap verebilmek için ‘Hayati Öneme Haiz’ belgesi düzenlenmesi de istendi.

Prof. Dr. Demircan yazısında “Bunun yanı sıra ‘devleti zarara uğratmak’ ve ‘kamu zararına sebebiyet vermek’ tarzı suçlamalar karşısında belgenin kanıt olarak sunulabileceğini hatırlatıldı.

ÖZEL HASTANELER DE SIKINTIDA

ÖZEL hastaneler de malzeme sorunları yaşıyor. Malzeme alamayan bazı büyük özel hastaneler de ameliyatları erteliyor. OHSAD (Özel Hastaneler Ve Sağlık Kuruluşları Derneği) Başkanı Reşat Bahat, “Fiyat tutturmada da malzeme bulmada da zorlanıyoruz” dedi. Bu fiyatlarla hizmet vermelerinin olanaksız hale geldiğini söyleyen Bahat, şöyle devam etti: “12 yıldır herkesin bildiği, kimsenin düzeltmediği bir durumla karşı karşıyayız. Ayrıca diyaliz, yoğun bakım, aciller gibi alanlarda da ‘felaket’ haldeyiz. Çözüm yolu, verilen fiyatların güncellenmesi ve her yıl enflasyon oranında arttırılması. Zincir hastanelerimiz var. Yurtdışındaki tüm hastanelerinde kâr ederken Türkiye’dekiler zararda. Sistemde yapısal bir sorun var.”

Hürriyet gazetesindeki haberde, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden adını vermek istemeyen bir öğretim üyesinin yaşadıkları ile Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi El Cerrahisi Bilim Dalı öğretim üyesi de olan TTB (Türk Tabipleri Birliği) Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman ile ORDER (Ortopedi ve Omurga Cerrahisi Tıbbi Malzeme İmalatçıları, İthalatçıları ve İhracatçıları Cerrahisi Derneği Başkanı) Erkin Delikanlı'nın değerlendirmeleri yer aldı.