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Hepsinde aynısı çıktı! Koronavirüsü ağır geçirme nedeni belli oldu

Hepsinde aynısı çıktı! Koronavirüsü ağır geçirme nedeni belli oldu

ABD'de yapılan bir araştırma bazı Covid-19 hastalarının neden hastalığı daha ağır geçirdiğini ortaya çıkardı.

ABD’nin önde gelen sağlık kuruluşlarından Cleveland Clinic’te yapılan bir araştırma, neden bazı hastaların corona virüsünü daha ağır geçirdiğini ortaya çıkardı.

Doktorlar Cinthya Pena Orbea ve Reena Mehra’nın yönettiği araştırmanın sonuçları JAMA Network Open’da yayınlandı.

 Sözcü'nün aktardığına göre; araştırmada uyku apnesi olanların corona virüsünü daha ağır geçirdiği tespit edildi. 5402 hastanın verilerini takip eden bilim insanları uyku apnesinin hastalanma riskini artırıp artırmadığına dair bir inceleme yapmazken, uyku apnesine sahip kişilerin Covid-19’u daha ağır geçirdiği ve uyku apnesinin ölüm oranlarını da arttığını açıkladı.

Araştırmada uyku apnesine iyi gelen “uyku apnesi solumum cihazları” ve oksijen konsantratörü gibi tedavi yöntemi ve araçların ağır Covid-19 vakalarındaki riski azaltıp azaltmayacağına dair bir bilgi verilmedi.

Etiketler korona koronavirüs ağır geçirme
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