Herkesin merak ettiği soru! Koronavirüs aşısının içinde ne var?

İşte, Pfizer aşısının içindekilerin listesi:

SARS-CoV-2’nin viral diken glikoproteinini kodlayan (aşı bu sayede işe yarıyor), nükleositi değiştirilmiş bir mesajcı RNA (modRNA)

Aşağıdakiler de dahil olmak üzere lipidler ve yağlı bileşenler:

(4-hidroksibütil) azanedil) biz (hekzan-6,1-dil) biz (2-heksildesanoat),

2- [(polietilen glikol)-2000]-N, N-ditetradesilasetamit,

1,2-distearoil-snglisero-3-fosfokolin,

ve kolesterol

Potasyom klorür

Monobazik potasyom fosfat

Sodyum klorür (tuz)

Dibazik sodyum fosfat dihidrat

Sukroz (şeker)

Peki Moderna’nın koronavirüs aşısında neler var?

Geçenlerde Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi’nden acil kullanım yetkisi kazanan diğer aşı üreticisi Moderna da COVID-19 aşısının içindekileri detaylı bir şekilde gösteren bir bilgi formu yayımladı.



Moderna’nın aşısında bunlar var:

Mesajcı ribonükleik asit (mRNA)

Aşağıdakiler de dahil olmak üzere lipidler veya yağlı bileşenler:

SM(sifingomiyelin)-102

Polietilen glikol [PEG] 2000 dimiristoil gliserol [DMG],

1,2-distearoil-sin-glisero-3-fosfokolin [DSPC]

ve kolesterol

Trometamin

Trometamin hidroklorür

Asetik asit

Sodyum asetat

Sukroz (şeker)