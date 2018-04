Hijyen sorununa çözüm ! Artık Türkiye'de...

İnsan sağlığında el hijyeni gerektiren en önemli alan gün içinde kullanılan ve bir çok kişinin defalarca tutunmak zorunda olduğu yürüyen merdiven tutunma kısımlarıdır. Uzun bir süredir tüm dünyada sağlığı birçok yönden tehdit eden ve en çok el ile bulaşabilen alanlardan geçen mikroplarla baş edebilmek için uzun araştırmalar sonucunda önemli bir adım atıldı.



LG Innotek ve Yanma Gns Co. Ltd. tarafından geliştirilen bu temizleyici cihaz Clearwinyürüyen merdivenlerin hijyen sorununa çözüm getiriyor. Yürüyen merdivenin giriş kısmındaki bant üzerine montajı yapılarak, bant hareket ettikçe cihazın içinden geçen kısmı tamamen temizleyerek, onu zararlı bakterilerden arındırıyor. Bunun gerçekleşebilmesi için bant kısmına UV ışığı uygulanarak onu mikroorganizmalardan arındırıyor. Bu bant sayesinde bulaşıcı hastalıkların diğer insanlara bulaşmasının önüne geçiliyor, bant her bir turu tamamladığında tamamen temizlenmiş oluyor.

Birçok ülkede hastane, avm, metro vb. alanlarda kullanılan bu önemli cihaz, Türkiye Distiribütörlüğü alınan cihaz birçok yerde hayata geçiyor.

Artık Yürüyen merdiven bantlarının hijyenikliği hayal olmaktan çıkacak, çekinmeden temiz bantlara güvenle tutunabileceğiz.