Hileli gıdalar listesine yeni ürünler eklendi: Kaşar peynirinden bakın ne çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın paylaştığı hileli gıdalar listesine yeni ürünler eklendi. Kaşar peynirinde hile yapan bir firma ifşa edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdada hile yapan firmaları kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. Bakanlığa ait guvenilirgida.tarimorman.gov.tr internet adresinden ulaşılabilen "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" ve "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" listesine yeni ürünler ekledi.

Bu listelerde yer alan peynir markalarının içeriği, halk sağlığını tehdit eden ürünlerin ortaya çıkmasına neden oldu.

Söz konusu firmanın kaşar peynirinde nişasta ve bitkisel yağ tespit edildi.

Bakanlık, tüketicilerin sağlığını korumak amacıyla, hileli ve sağlıksız ürünlerin üretim ve satışını engellemek adına denetimlerin artarak devam edeceğini açıkladı.

İşte hileli gıdalar listesi: