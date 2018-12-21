Huzursuz bacak sendromu nedir ?

Huzursuz bacak sendromu, tek bir rahatsızlık anlamına gelmeyen ve bacaktaki tüm rahatsızlıkların ortak bileşeni olan bir hastalıktır. Bu rahatsızlık genellikle bacakların hareketsiz kalması durumunda kendini göstermektedir. Diyabet, hamilelik, Hipotiroidi, ağır metal toksinleri, çoklu sinir ağrısı, sinir iltihapları, bazı hormonal hastalıklar, kansızlık ve demir eksikliği, sigara içmek, kafein, alkol, böbrek yetmezliği ve varis huzursuz bacak sendromuna neden olan faktörler arasındadır.

Bacak ağrısı, bacaklarda kramp, kaşıntı, yanma bu rahatsızlığın belirtileri arasındadır. Huzursuz bacak sendromu kadınlarda daha sık görülen bir rahatsızlıktır. Yavaş başlayan bu hastalık ilerlediğinde gece uyku problemleri yaşanmasına neden olur. Bunun yanı sıra huzursuzluk ve agresifliğe de neden olmaktadır. Bazı durumlarda kollarda da aynı huzursuzluk hissedilmektedir.

Bacağın hareket ettirilmediği zamanlarda kötüleşen karıncalanmalar, ağrılar, kramplar, yanmalar harekete geçmekle, özellikle yürümeye başlamakla hafiflemektedir. Huzursuz bacak sendromu istirahatten hoşlanmayan bir ağrı tipindendir.

HUZURSUZ BACAK SENDROMUNDAN KURTULMAK İÇİN;

Parkinson hastalığı, fibromiyalji, kas hastalıkları, eklem hastalıkları, dolaşım bozuklukları gibi sinir rahatsızlıkları huzursuz bacak sendromuyla benzer belirtilere sahip olan rahatsızlıklardandır. Bu yüzden de bacakta meydana gelen her ağrı ya da yanma huzursuz bacak sendromu olmayabilir. Hastalığın tam olarak ne olduğunu öğrenmek için doktora başvurulması gerekmektedir.

Huzursuz bacak sendromunun tedavi edilmesi için rahatsızlığın altında yatan nedenler araştırılmalıdır. Başka bir rahatsızlıktan kaynaklanıyorsa ilk önce o rahatsızlığın tedavi edilmesi gerekmektedir. Sigarayı bırakmak, kafeinin azaltmak, fazla kilolardan kurtulmak, yürümek ve stresten uzak durmak en iyi tedavi seçenekleri arasında yer almaktadır.

Huzursuz bacak sendromunun tedavisinde ozonterapi yöntemi kullanılmaktadır. Ozonterapi; renksiz bir gaz olan ozon gazından yapılan bir tedavi yöntemidir. Tıbbı ozon ile saf ozon arasında farklılıklar bulunmaktadır. Tıbbı ozon hastaya belirli dozlarla verilmelidir. Verilecek ozonun dozu hastaya ve hastalığa bağlı olarak değişmektedir. Huzursuz bacak sendromunda ozonterapi, dolaşım ve dokuların oksijenlenmesi sağlamaktadır. Bunun yanı sıra destek tedavilerle birlikte uygulanan bir yöntemdir.