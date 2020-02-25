Hydrafacial ile Cilt Bakımı Aşamaları Nelerdir?

Hydrafacial, 2011 yılından itibaren Amerika’da kullanılmaya başlayan yeni nesil medikal cilt bakım uygulamasıdır. Hydrafacial cilt bakım tekniği sayesinde cildinizde daha güzel, daha sağlıklı ve kusursuz bir görünüm kazandırmak mümkün. Bu işlem klasik cilt bakımlarından farklı olarak özel bir cihaz ve özel solüsyonlarla 3 aşamalı olarak yapılmakta ve 45 dakika içerisinde tamamlanmaktadır.

1. Aşama: Temizleme ve arındırma aşaması

2. Aşama: Ekstraksiyon ve nemlendirme aşaması

3. Aşama: Onarım ve koruma aşamasıdır.

Hydrafacial Cilt Bakım Uygulaması Hangi Cilt Tipleri İçin Uygundur?

Hydrafacial cilt bakımı, kuru, yağlı, karma ve hassas tüm cilt tipleri için uygundur. Eğer profesyonel bir cilt bakımı yaptırmak istiyorsanız ve cildinizde sivilce ya da siyah noktalarınız varsa, güneş lekeleri ya da cilt lekeleriniz bulunuyorsa, genellikle yağlı ciltlerde görülen sebum sorunundan kurtulmak istiyorsanız, zamana bağlı olarak cildiniz elastikiyetini kaybetmişse, yaşlanmaya bağlı olarak meydana gelen cilt kırışıklıkları ya da çatlaklar varsa, daha parlak genç ve pürüzsüz bir cilde sahip olmak istiyorsanız, hücrelerin yenilenmesini sağlamak ve hücre metabolizmasını artırmak istiyorsanız hydrafacial cilt bakım uygulaması tam size göre olabilir.

Hydrafacial Cilt Bakımını Kimler Yaptırabilir, Kimler Yaptıramaz?

Hydrafacial cilt bakım uygulamasını yaptırmak için bazı şartlar vardır. Cildinizde rozase hastalığı varsa veya döküntü sorunlarınız varsa bu probleminiz geçene kadar hydrafacial cilt bakım uygulamasını tavsiye etmiyoruz. Ayrıca cildinizde güneş yanığı ya da herhangi bir nedenden dolayı yanık ve yaralar varsa da bu işlem pek tavsiye edilmez.

Hangi Aralıklarla, Kaç Seans Yaptırılmalıdır?

Hydrafacial cilt bakım uygulaması cildinizde bir onarım süreci başlatır ve belirli aralıkla tekrar edildiğinde cildinizde gözle görülür bir iyileşme sağlarsınız. Özellikle yaşlanmaya bağlı olarak ciltte meydana gelen kolajen kaybını yok etmek ya da en aza indirmek için aylık olarak yaptırılması tavsiye edilir. Seansların sıklığı cilt sorunlarına bağlı olarak da değişebilmektedir.

Hydrafacial Cilt Bakımı Fiyatları

“Hydrafacial” popüler bir cilt bakım uygulaması olması sebebiyle piyasada benzer cihazlar ile yapılan cilt bakımlarına da Hydrafacial denilmektedir. Ancak bunların bir çoğu orjinal hydrafacial değildir. Bu sebeple fiyat araştırması yaparken orjinal cihaz olup olmadığını mutlaka sorunuz. Orjinal cihazlar ile cilt bakımı yapan kliniklerde işlem seans fiyatları 500 TL ile 750 TL arasında değişiklik göstermektedir.

Hydrafacial Uygulaması Ağrı ve Acı Hissi Verir Mi?

Bu cilt bakım uygulaması kesinlikle cildinizde acı ya da ağrı hissi oluşturmaz. Cilde elle sıkma, presleme benzeri elle müdahale yapılmadığından dolayı ağrı ya da acı duymazsınız.

Hydrafacial Cilt Bakımı Kaç Seansta Yapılır?

Uygulama yaptıracağınız cilt sorununa göre seans sayısı da değişiklik gösterir. Ayrıca cilt tipiniz de burada etkili bir faktördür. İlk defa cilt bakımı yaptırmaya başlayacak olan kişiler için cilt tipine ve cilt sorununu göre hydrafacial cilt bakımı 4 ile 6 seans arasında uygulanabilir, daha sonra ihtiyaca göre tekrarlanabilir.

Hydrafacial Cilt Bakımı hakkında daha fazla bilgi için Aylin Çetinkaya internet sayfasını ziyaret edebilirsiniz.