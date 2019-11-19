İddia ediyoruz! Bu görüntüden sonra sigara içemeyeceksiniz

Çin'in Jiangsu kentindeki Wuxi Halk Hastanesi'ndeki doktorlar, 30 yıldır sigara kullanan 52 yaşındaki hastanın akciğerinin videosunu paylaştı.

Hastanın ölümünden sonra çıkarılan akciğerin sağlıklı pembe renkte olması gerekirken yıllarca içilen sigara kalıntılarından dolayı kömür rengindeydi.

Cerrah tarafından kaydedilen ve sosyal medyada yoğun ilgili gören video, 25 milyondan fazla kez izlendi ve birçok kullanıcı tarafından 'gelmiş geçmiş en iyi sigara karşıtı reklam' olarak nitelendirildi.

’Hala sigara içme cesaretiniz var mı?’

Hastane ise, videoyu ‘’Hala sigara içme cesaretiniz var mı?” notuyla paylaştı.

Öte yandan, hasta ölümünden sonra organlarını bağışlamak için kaydolmuştu ancak sağlık görevlileri, ameliyattan sonra akciğerin kullanılmayacağını anladı.





