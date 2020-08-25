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  3. 25 Ağustos 2020 08:34

İkinci kez koronavirüse yakalandı

Hong Kong'da koronavirüse yakalanıp iyileşen 33 yaşında bir hastaya 4 ay sonra yeniden koronavirüs teşhisi konulduğu açıklandı.

İkinci kez koronavirüse yakalandı
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Hong Kong’da 33 yaşındaki bir kişi, iyileştikten 4 ay sonra virüsün mutasyona uğramış bir türü nedeniyle tekrar corona virüsüne yakalandı. Kimliği açıklanmayan kişinin ilk virüs testinde hafif semptomlar gösterdiği, ikinci testinde ise semptom göstermediği ifade edildi. Öte yandan söz konusu kişinin 15 Ağustos’ta İspanya’dan Hong Kong’a İngiltere’den aktarmayla geldiği öğrenildi.

“VİRÜS İYİLEŞTİKTEN SONRA TEKRAR BULAŞABİLİR”

Uzmanlar, bağışıklığın kısa ömürlü olmasının ve Covid-19’a karşı antikorların hızla azalmasının tekrar enfekte olmayı tetikleyebileceğinin altını çizdi. Hong Kong’daki kişinin semptom göstermeme nedeninin ise kazandığı bağışıklık olabileceği ifade edildi.

Tekrar eden enfeksiyonlar, virüsü kontrol altına almaya yönelik küresel çabaları engelleyebileceği belirtilirken akademisyenler bu kişinin raporunun tekrar enfeksiyonların yaygın olarak gerçekleşeceğine dair kanıt sunmadığını açıkladı.

İSPANYA’DAN İNGİLTERE´YE ORADAN HONG KONG’A GEÇTİ

Enfeksiyon tekrarının görüldüğü kişinin 26 Mart’ta semptomları göstererek hastaneye kaldırıldığı ve 14 Nisan’da iki test sonucunun negatif çıkmasının ardından taburcu edildiği ifade edildi.

Daha sonra bu kişi, 15 Ağustos’ta İspanya’dan Hong Kong’a İngiltere’den aktarmayla geldiği ve test sonucunun tekrar pozitif çıktığı öğrenildi.

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hong kong , koronavirüs
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