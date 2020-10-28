İl Sağlık Müdürü açıkladı: Vaka sayısı yüzde 15-20 oranında yükseldi

Bentli, yaptığı yazılı açıklamada, kentte Kovid-19 vaka sayısının rehavete kapılınması, kapalı ortamlarda maskesiz ve mesafeye dikkat edilmeden bulunulması sonucunda yeniden artışa geçtiğini belirtti.

Başta akraba ve komşu ziyaretleri olmak üzere kapalı ortamlardaki rahat davranışın pozitif vaka sayılarında yükselişe neden olduğunu vurgulayan Bentli, şunları kaydetti:

"Özellikle 20 Ekim'den itibaren vaka sayımız yüzde 15-20 oranında yükseldi. Pozitif bir hastanın ev içi temaslılarındaki pozitiflik oranı yüzde 30-35 civarında seyrediyor. Bu durum özellikle aynı hanede yaşayan yaşlılarımız için ciddi bir risk oluşturuyor."

Kovid-19 testi pozitif çıkan ve pozitif bir hasta ile temas etmiş olan bireylerin kendi aile hekiminin sistemine düştüğünü aktaran Bentli, "Aile hekimi her gün bu vatandaşlarımızı arayarak, sağlık durumlarını takip ederek, olası bir olumsuzluk anında gerekli yönlendirmeleri sağlıyor. Gerçekleştirilen bu özellikli izlemlerde ilimiz Türkiye ortalamasının üzerinde bir oran sergilemektedir. Daha önce İlçe Sağlık Müdürlükleri tarafından gerçekleştirilen okul aşıları gibi birçok hizmet aile hekimleri tarafından yerine getirilmektedir. Gebe ve bebek izlemleri, aşılamalar bu dönemde daha da sıkılaştırılmıştır." değerlendirmesinde bulundu.