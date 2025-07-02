  1. Anasayfa
  2. Sağlık
  3. İnanılmaz ama gerçek: 5 bin kilometre uzaktan ameliyat yaptılar

İnanılmaz ama gerçek: 5 bin kilometre uzaktan ameliyat yaptılar

İnanılmaz ama gerçek: 5 bin kilometre uzaktan ameliyat yaptılar
Güncelleme:

Çinli cerrahlar uydu teknolojisini kullanarak 5 bin kilometre uzaktan robotik ameliyat gerçekleştirdi.

Çinli cerrah Prof. Dr. Rong Liu liderliğindeki ekip, Pekin'deki iki hastayı, 5 bin kilometre uzaktaki Lhasa'dan uydu ve robotik cerrahi teknolojisiyle ameliyat etti. Geleneksel 5G destekli cerrahi sistemlerde mesafe sınırı bulunurken, bu operasyonda 'Apstar-6D' uydusu devreye sokularak gecikmelerin minimize edildiği bildirildi.

Profesör Rong Liu liderliğindeki doktorların, karaciğer kanseri ve hemanjiomu bulunan iki hastayı yaklaşık 124 dakika süren operasyonlarla tedavi ettiği, yeni nesil bağlantı sistemleri sayesinde ameliyat sırasında veri akışının kesintisiz sağlandığı ve yüksek hassasiyetle işlem yapılabildiği belirtildi. Açıklamada, ameliyat sonrasında herhangi bir ciddi komplikasyon yaşanmadığı ve hastaların 24 saat içinde taburcu edildiği bilgisi de paylaşıldı.

 

DHA

text-ad
Etiketler cerrah çin ameliyat
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Erdoğan'ın yeniden aday olabileceği erken seçim tarihini verdi! Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Erdoğan'ın yeniden aday olabileceği erken seçim tarihini verdi! Trump ağzını fena bozdu: ''Beni burada istedi. O o… çocuğu…'' Trump ağzını fena bozdu: ''Beni burada istedi. O o… çocuğu…'' İBB soruşturmasının Nostradamus'u Rasim Ozan Kütahyalı CHP’nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı İBB soruşturmasının Nostradamus'u Rasim Ozan Kütahyalı CHP’nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı Sahnede fenalaşmış, konseri yarım bırakmıştı... Ünlü sanatçının sağlık durumu belli oldu Sahnede fenalaşmış, konseri yarım bırakmıştı... Ünlü sanatçının sağlık durumu belli oldu Türkiye'nin tanınmış markaları da tağşiş listesine girdi! Türkiye'nin tanınmış markaları da tağşiş listesine girdi! Zam yağmuruna hazır olun: Akaryakıt, sigara, alkol ve bedelli askerlik... Zam yağmuruna hazır olun: Akaryakıt, sigara, alkol ve bedelli askerlik... Türkiye'nin zirvedeki akılalmaz ''herkesten nefret ediyorum evi''ni gören gözlerine inanamadı! Türkiye'nin zirvedeki akılalmaz ''herkesten nefret ediyorum evi''ni gören gözlerine inanamadı! Ece Erken, daha önce eniştem dediği Sinan Akçıl'e aşkını ilan etti! Ece Erken, daha önce eniştem dediği Sinan Akçıl'e aşkını ilan etti! Serenay Sarıkaya'nın siyah tanga bikinili doğum günü pozları olay oldu Serenay Sarıkaya'nın siyah tanga bikinili doğum günü pozları olay oldu AK Parti'de İmamoğlu korkusu büyüyor: ''İmamoğlu cezaevinden çıkarsa biteriz'' AK Parti'de İmamoğlu korkusu büyüyor: ''İmamoğlu cezaevinden çıkarsa biteriz''
Sinem Ünsal tatil pozlarıyla hem mankenlere, hem de meslektaşlarına meydan okudu Sinem Ünsal tatil pozlarıyla hem mankenlere, hem de meslektaşlarına meydan okudu ''Delilerin Delisi'' Muhammed Yakut'un ölmeden önce söylediği son sözler ortaya çıktı ''Delilerin Delisi'' Muhammed Yakut'un ölmeden önce söylediği son sözler ortaya çıktı Lüks lojman davası sonuçlandı: Melih Gökçek ''usulsüz'' sarayını tahliye edecek! Lüks lojman davası sonuçlandı: Melih Gökçek ''usulsüz'' sarayını tahliye edecek! Demet Özdemir tatil sezonunu açtı: Bikinili pozlarını peş peşe paylaştı Demet Özdemir tatil sezonunu açtı: Bikinili pozlarını peş peşe paylaştı Antalya'da korku dolu anlar: 10 bin TL ödül uğruna hastanelik oldular... Antalya'da korku dolu anlar: 10 bin TL ödül uğruna hastanelik oldular... CHP lideri Özel, Erdoğan'ı kızdıracak rakamı açıkladı: ''Dünya siyaset tarihine geçti'' CHP lideri Özel, Erdoğan'ı kızdıracak rakamı açıkladı: ''Dünya siyaset tarihine geçti'' AK Parti'nin otomobillerdeki dev ÖTV zammının araç satışlarına etkisi belli oldu AK Parti'nin otomobillerdeki dev ÖTV zammının araç satışlarına etkisi belli oldu TÜDER Başkanı Küçük'ten doğalgaza fahiş zamma çok sert tepki: ''Vatandaşla alay ediliyor!'' TÜDER Başkanı Küçük'ten doğalgaza fahiş zamma çok sert tepki: ''Vatandaşla alay ediliyor!'' Numune hastanesinde skandal: Bir doktor gözaltında! Numune hastanesinde skandal: Bir doktor gözaltında! Miss Turkey'in tartışılan güzeli İdil Bilgen'in dönüşü muhteşem oldu; değişimiyle dikkat çekti! Miss Turkey'in tartışılan güzeli İdil Bilgen'in dönüşü muhteşem oldu; değişimiyle dikkat çekti!