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  3. 23 Aralık 2020 18:47

İngiltere'de koronavirüsün bir mutasyonu daha tespit edildi!

İngiltere Sağlık Bakanı Hancock, Birleşik Krallık'ta koronavirüsün bir mutasyonunun daha tespit edildiğini açıkladı.

İngiltere'de koronavirüsün bir mutasyonu daha tespit edildi!
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Basın bilgilendirme toplantısında konuşan İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, tespit edilen iki mutasyonu "kaygı verici" olarak nitelendirdi. Hancock corona virüsün bu varyantının daha bulaşıcı olduğunu ifade etti.

İngiliz Sağlık Bakanı, Güney Afrika'da bulunmuş olanların kendilerini karantinaya alması gerektiği yolunda çağrı yaptı.

Matt Hancock, bu varyantın Birleşik Krallık'ta corona virüsü vakalarındaki artışın sebebi olan varyanttan daha çok mutasyon geçirmiş gibi göründüğünü aktardı.

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