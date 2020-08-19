İnsan organlarında da mikroplastik bulundu!

Çevre örgütü Plastic Oceans’ın verilerine göre her yıl 300 milyon ton plastik atık üretiliyor. Bu atıklar biyoçözünür olmamakla birlikte plastik ürünler, mikroplastik (5 milimetreden küçük) adı verilen daha küçük parçalara ayrılıyor.

Mikroplastiklerin deniz ekositemine çok büyük zarar verdiği bilinirken insan sağlığını da etkilediğine dair kanıtlar her geçen gün artıyor.

Arizona Üniversitesi’nden Charles Rolskyi, Rolf Halden ve Varun Kelkar,“Her yerde plastik varken içimizde olmayacağını beklemek naiflik olur” diyerek mikroplastiklerin insan organlarında birikip birikmediğine odaklandı.

Bütün numunelerde plastik bulundu

Akciğer, karaciğer, böbrek ve dalaktan alınan 47 dokuyu inceleyen araştırmacılar bütün numunelerde plastik buldu.

Bütün örneklerde bisfenol A (BPA) adı verilen ve kardiyovasküler hastalıklar gibi sağlık sorunlarıyla ilişkilendirilmesine rağmen hala gıda kapları yapımında kullanılan maddeye de rastlandı.

Çalışma mikroplastik incelemesi için numune alınan insanların çevresel maruziyetlerini belgelemesi açısından bir ilk. Numuneleri alınan insanların yaşam tarzı, beslenme alışkanlıkları ve mesleği gibi detaylı bilgiler sayesinde potansiyel mikroplastik kaynakları ve bulaş yollarıyla ilgili de ilk ipuçları elde edildi.

Kelkar bu biyonçözünür olmayan materyallerin insan dokularında birikmesinin endişe verici olduğunu belirterek henüz sağlık üzerinde olası etkilerini bilinmediğinin altını çizdi: “Dokularda ne olduğuna dair daha iyi bir fikrimiz olduğunda insan sağlığı açısından sonuçlarını değerlendirmek için epidemiyolojik çalışmalar yapabileceğiz. Böylece eğer varsa potansiyel sağlık risklerini daha iyi anlayabileceğiz.”

2018 yılında Viyana Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmayla da ilk kez insan dışkısında mikroplastiklere rastlanmıştı.