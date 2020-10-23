İstanbul Havalimanı'nda 141 bin korona testi!

Koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışı uçuşlarının bir süre durdurulmasının ardından 11 Haziran itibariyle uçuşlar yeniden başlamıştı. Bazı ülkelerin PCR testi zorunluluğu getirmesi üzerine İstanbul Havalimanı'nda test merkezi kuruldu. Dış hatlar terminalinde iki ayrı noktada toplam 5 bin metrekarelik alanda gelen ve giden yolcular için kurulan PCR test merkezinde bu zamana kadar 141 bin 811 yolcu koronavirüs testi yaptırdı. Havalimanında kurulan merkezde yolculardan boğaz ve burunda alınan sürüntüler, yine burada bulunan laboravutarda işlenerek sonuçlar 3 ila 5 saat arasında yolcuya bildiriliyor. Yolcular, 250 TL'ye yaptırdıkları bu testlerin sonuçlarını İngilizce ve Türkçe olarak sonuç verme bankosundan ıslak imzalı olarak alabilirken, e-devlet ve e-nabız sistemleri üzerinden sonuçlarını öğrenebiliyor.

YOLCULAR HİZMETTEN MEMNUN

Test merkezinden koronavirüs testi yaptıran Erol Süzen, "Arabistan'da çalışıyorum. Eve gitmeden önce uçuşum öncesi Covid -19 testini yaptırmak için havalimanındaki test merkezine geldim. Hızlı bir şekilde uygun ve sağlıklı bir ortamda testimizi yaptırdık. Ailemize gitmeden önce kendimizden emin olmak için bu testi yaptırdım. Arabistan'da bu şekilde havalimanlarında yok sadece hastanelerde yapılıyor. 4 yıldır Arabistan'da çalışıyorum. 1 yıldır karantinadaydık kapılar açıldıktan sonra geldik. 20 gün iznim var bunun 14 gününü evimizde geçireceğiz" dedi.

Rusya'ya gitmek için koronavirüs testi yaptıran Samet Laleci ise şunları söyledi:

"Süreç çok hızlı oldu 15 dakika oldu havalimanına geleli. testimi almak için bir gün önceden havalimanına geldim testin 72 saat geçerliliği olduğunu söylediler. Yarın sabahta uçuşumu yapacağım."