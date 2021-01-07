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  3. 07 Ocak 2021 21:58

İstanbul Tabip Odası’ndan Sağlık Bakanlığı’na: Aşı planlaması hazır mı?

İstanbul Tabip Odası, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Sağlık Bakanlığına aşı ile ilgili sorular yöneltti.

İstanbul Tabip Odası’ndan Sağlık Bakanlığı’na: Aşı planlaması hazır mı?
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İstanbul Tabip Odası, Twitter’dan yaptığı paylaşımla aile hekimlerinin sorularını Sağlık Bakanlığı’na yöneltti. Hekimler, “Aşıların soğuk zincir korunması için ASM’lere soğutucu desteğinde bulunacak mısınız?” dedi.

Aile hekimlerinin İstanbul Tabip Odası aracılığıyla bakanlığa ilettikleri aşıyla ilgili sorular şöyle:

“Yeterli miktarda aşı tedarik edildi mi?”
“Aşıların soğuk zincir koruması için ASM’lere soğutucu desteğinde bulunacak mısınız?”
“Hekim, hemşire, personel eksikliği giderilecek mi?”
“Aşı planlaması hazır mı?”
“Aşı yapacak personele eğitim verildi mi?
#AileHekimleriSoruyor”

İşte o paylaşım;

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