İşte saçlarınızın hemen yağlanmasının 7 nedeni

Sebum, yağ bezlerinden salgılanan, açık renkli ve mumsu bir maddedir. Cildi nemlendirirken aynı zamanda dış etkenlere karşı korur ve ciltte yaşanabilecek su kayıplarını önler. Ancak aşırı sebum, tahriş olmuş bir kafa derisine ve kepek sorunlarına kadar çok rahatsızlığa neden olabilir. Neyse ki, aşırı yağlılığın nedenini belirlerseniz, kontrol altına alabilirsiniz.

Her gün saçınızı yıkamanın ne kadar sinir bozucu ve tahriş edici olabileceğini biliyoruz, bu nedenle yağlı saçların nedenleri hakkında daha fazla bilgi edinmeye ve sizinle paylaşmaya karar verdik.

Saçı çok sıkı bağlamak

Şık bir at kuyruğu yağlı saçlarınızı gizlemek için iyi bir yol gibi görünse de, aslında tam tersi. Saçlarınız düzgün görünebilir, ancak bu saç modeli sebumun saçınızın ve köklerinin altında birikmesine neden olur.

Çok sıcak suyla yıkanmak

Sıcak su, gözenekleri ve saç kütiküllerini açmak ve kiri çıkarmak için mükemmeldir, ancak saçınıza zarar verebilir. Sebumu yıkar ve kafa derinizi çok fazla kurutabilir kepek ve aşırı yağ üretimine neden olabilir. Şampuanlanırken ılık su kullanmalı, durulanırken soğuk su kullanmalısınız.

Saçları çok sık taramak

Saçınıza dokunduğunuzda, saçlarınızın daha yağlı görünmesini sağlayan yağları ve bakterileri ellerinizden saçınıza aktarırsınız. Saçlarınızı çok sık fırçalamak da iyiden daha fazla zarar verir. Sürekli fırçalama sebumun saçınıza yayılmasını sağlar ve daha az hacimli ve taze görünmesini sağlar.

Özellikle gerginken veya konuşma sırasında saçınıza ellerinizle dokunmama alışkanlığı edinin. Saçınızı aşırı taramayın.



Stresli olmak

Stres vücudunuzun daha fazla kortizol üretmesini sağlar. Bu hormon cildinizi daha fazla sebum üretmesi için tetikler ve sonuç olarak daha yağlı görünüme neden olur. Stres ayrıca yağlı bir kafa derisine de yol açabilecek kepek nedenlerinden biri olabilir.

Saçları çok sık yıkamak

Her ne kadar biraz saçma gelse de, saçınızı ne kadar çok yıkarsanız, o kadar yağlanabilir. Bir saç uzmanı, cildimizin sağlıklı pH'ını destekleyen milyarlarca iyi bakterinin kafa derimizde yaşadığını söylüyor. Saçlarımızı çok sık yıkadığımızda, bu hassas dengeyi bozabilir ve özellikle yanlış saç bakım ürünlerini kullanırsak sebum bezlerinin daha fazla yağ üretmesine neden olabiliriz.

Saç yapısı

Bazı saç tipleri, diğerlerinden daha hızlı yağlı olmaya yatkındır. Örneğin, düz saçları olan insanların saçları dalgalı saçları olanlardan daha yağlıdır. Bu, sebum saçları aşağı kaydırdığı ve saç köklerinde daha görünür olduğu içindir.

Hormonal dengesizlikler ve seboreik dermatit gibi bazı sağlık sorunlarının da aşırı sebum üretimine neden olabileceğini unutmayın. Bir şey sizi rahatsız ediyorsa veya saçınızın görünüşünde olağandışı değişiklikler fark ederseniz mutlaka hekime danışmalısınız.